Gia Lai: Công tác điều tra phá án đạt kết quả cao

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa tổ chức hội nghị giao ban công tác điều tra năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Hữu Trường

Năm 2019, lực lượng điều tra Công an toàn tỉnh đã bám sát chương trình kế hoạch công tác, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, tranh thủ sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân thực hiện tốt công tác điều tra, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Trong đó, tội phạm hình sự được kéo giảm so với năm 2018; tỷ lệ điều tra án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng vượt chỉ tiêu do Bộ Công an giao. Có 11 địa phương kéo giảm được tội phạm hình sự; 16 địa phương tỷ lệ điều tra phá án cao…

Đặc biệt, công tác đấu tranh ngăn chặn tội phạm ma túy đạt nhiều kết quả quan trọng. Lực lượng điều tra đã triệt phá hơn 270 vụ, triệt xóa nhiều tụ điểm ma túy tại các quán karaoke, bar; phát hiện 7 vụ trồng cây cần sa, không để hình thành đường dây, tụ điểm ma túy phức tạp. Bắt, vận động đầu thú 28 đối tượng truy nã. Công tác giám định kỹ thuật hình sự, pháp y được tiến hành chặt chẽ, khách quan, đảm bảo quy định, phục vụ tốt cho quá trình điều tra phá án. Công tác quản lý giam, giữ bị can, bị cáo đảm bảo an toàn tuyệt đối…, chất lượng điều tra, truy tố, thi hành án hình sự tiếp tục được nâng cao, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm.