Công an TP. Pleiku quyết liệt tấn công trấn áp tội phạm

(GLO)- Qua 2 tháng thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2020, Công an TP. Pleiku đã lập nhiều thành tích xuất sắc, góp phần kiềm chế hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Thành phố Pleiku là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh. Chính vì vậy, tình hình hoạt động của các loại tội phạm trên địa bàn thường diễn biến khá phức tạp, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán. Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương và quy luật hoạt động của các loại tội phạm trong thời gian này, trên cơ sở kế hoạch của Công an tỉnh về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán 2020, Công an TP. Pleiku đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, phòng ngừa hoạt động của các loại tội phạm. Trong đó, đơn vị tập trung vào các lĩnh vực “nóng” như: tội phạm và tệ nạn ma túy, tệ nạn cờ bạc, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, tụ tập đua xe trái phép...

Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp tết Nguyên đán 2020, Công an TP. Pleiku đã phát hiện và thu giữ hơn 421 kg pháo các loại. Ảnh: L.G

Với quyết tâm không để bị động trong mọi tình huống, lãnh đạo Công an TP. Pleiku đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tại địa phương thành lập các tổ tuần tra kiểm soát các tuyến, địa bàn trọng điểm nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật, các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự ngay tại cơ sở. Đơn vị cũng tăng cường phối hợp tuyên truyền về Luật Giao thông Đường bộ, tác hại của ma túy, phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản, “tín dụng đen”, phòng-chống cháy nổ và hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, đốt pháo trái phép; tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân phòng ngừa, phát hiện, tố giác, đấu tranh với các loại tội phạm. Nhờ làm tốt các mặt công tác, sau 2 tháng mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm (15/12/2019-15/2/2020), Công an TP. Pleiku đã triệt phá 5 điểm/30 đối tượng đánh bạc; giải tán 1 nhóm/11 đối tượng tụ tập đá gà; 5 nhóm tụ tập đánh bầu cua; 2 nhóm/47 đối tượng tụ tập gây rối và 1 nhóm/30 đối tượng tụ tập đua xe trái phép, tạm giữ 12 phương tiện. So với thời gian liền kề, phạm pháp hình sự trên địa bàn thành phố giảm 23 vụ.

Bên cạnh đó, Công an TP. Pleiku đã quyết liệt đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy, đặc biệt là tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự như: khách sạn, quán bar, karaoke... Chỉ trong 2 tháng mở đợt cao điểm, đơn vị đã phát hiện 40 vụ với 211 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng trái phép chất ma túy (tăng 17 vụ, tăng 104 đối tượng so với thời gian liền kề); tang vật thu giữ gồm hơn 0,9 gram heroin, hơn 100 gram ma túy đá, hơn 17 gram ketamine, 48 viên thuốc lắc, 5 gói cỏ Mỹ và 3 cây cần sa. Cũng trong thời gian trên, Công an TP. Pleiku đã phát hiện 44 vụ với 48 đối tượng vi phạm trong lĩnh vực kinh tế, môi trường. Trong đó, có 15 vụ với 15 đối tượng có hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán và đốt pháo trái phép; 2 vụ tàng trữ, vận chuyển, mua bán thuốc lá lậu; 7 vụ kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc; 8 vụ vi phạm trong lĩnh vực môi trường và 6 vụ vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm; tang vật thu giữ gồm 35 m3 gỗ các loại và 421,78 kg pháo. Đặc biệt, trong 2 tháng của đợt cao điểm, Công an TP. Pleiku đã làm tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông khi trên địa bàn xảy ra 12 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1 người và bị thương 15 người (giảm 17 vụ, giảm 3 người chết, giảm 13 người bị thương so với thời gian liền kề).

Theo Thượng tá Phan Nhật Toàn-Trưởng Công an TP. Pleiku, qua đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán, hoạt động của các loại tội phạm trên địa bàn thành phố đã được kiềm chế, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Với những kết quả đạt được đó, lực lượng Công an TP. Pleiku đã được cấp ủy, chính quyền, nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Đây là nguồn động viên, cổ vũ, tiếp thêm sức mạnh để cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.