Quan tâm thực hiện tốt chính sách bảo hiểm tại Gia Lai

(GLO)- Năm 2019, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh Gia Lai đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện tốt chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và đạt nhiều kết quả trên các lĩnh vực công tác.

Năm 2019, toàn tỉnh có 1.331.128 người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, tăng 2,4% so với năm 2018. Trong đó có 85.753 người tham gia BHXH, tăng 5,6% so với năm 2018, đạt 96,2% kế hoạch BHXH Việt Nam giao; có 67.282 lao động tham gia BHTN, tăng 3,9% so với năm trước, đạt 96,14% kế hoạch BHXH Việt Nam giao; có 1.325.599 người tham gia BHYT, tăng 2,12% so với năm trước, đạt 101,56% kế hoạch. Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN đạt 2.374,9 tỷ đồng, đạt 101% so với kế hoạch giao và tăng 7,9% so với năm 2018.

Bảo hiểm Xã hội tỉnh đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý.

Trong năm, BHXH tỉnh thực hiện chi trả BHXH, BHYT, BHTN trên 2.860 tỷ đồng, tăng 7,8% so với năm trước, chiếm 105% so với dự toán giao năm 2019; xét duyệt giải quyết 1.609 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng với số tiền trên 7,4 tỷ đồng; giải quyết 8.486 hồ sơ trợ cấp một lần với số tiền 204,1 tỷ đồng; giải quyết 14.856 lượt người hưởng trợ cấp ngắn hạn (ốm đau, thai sản) với số tiền 96,2 tỷ đồng; quản lý, lập danh sách chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH, BHTN hàng tháng cho 31.728 người hưởng với số tiền 1.466 tỷ đồng; thực hiện thanh toán chi phí khám-chữa bệnh BHYT cho 1.875.188 lượt người, tăng 5,9% so với năm trước…

Ngoài ra, việc thực hiện công tác thanh-kiểm tra và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo có nhiều tiến bộ và từng bước đi vào nền nếp. Toàn tỉnh đã thực hiện thanh-kiểm tra 220/220 đơn vị, đạt 100% kế hoạch BHXH Việt Nam giao; ngoài ra, thanh tra chuyên ngành đột xuất ước 140 đơn vị; thực hiện xử phạt vi phạm hành chính tại 10 đơn vị với số tiền 276,2 triệu đồng. Bên cạnh đó, toàn hệ thống tập trung hoàn thành việc bàn giao sổ BHXH theo đúng tiến độ đề ra; cấp, đổi thẻ BHYT kịp thời cho người lao động và nhân dân.

Song song với đó, BHXH tỉnh chủ động, tích cực phối hợp với các cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT, Luật An toàn vệ sinh lao động; triển khai thực hiện nhiều giải pháp phát triển đối tượng, giảm nợ đọng BHXH, BHYT; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý; đổi mới phương thức hoạt động theo hướng phục vụ chi trả nhanh chóng, kịp thời, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia; từng bước thực hiện minh bạch, công khai và tăng cường quản lý các hoạt động khám-chữa bệnh để hạn chế, ngăn chặn tình trạng trục lợi BHYT; kiện toàn tổ chức bộ máy BHXH tỉnh và cấp huyện; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn hệ thống.

Nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong năm 2020 là tiếp tục mở rộng đối tượng tham gia, thực hiện có hiệu quả chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Theo đó, BHXH tỉnh phấn đấu phát triển đối tượng tham gia BHXH lên 87.420 người, tăng 1.667 người, tương ứng tăng 2% so với năm 2019; tổng thu BHXH, BHYT, BHTN đạt trên 2.528 tỷ đồng; tổng chi BHXH, BHYT, BHTN trên 2.454 tỷ đồng, tăng 12,6% so với năm 2019.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, thời gian tới, BHXH tỉnh tập trung triển khai một số giải pháp trọng tâm như: tăng cường khai thác, phát triển đối tượng tham gia theo quy định của Luật BHXH, Luật BHYT (sửa đổi); đẩy mạnh khai thác BHYT hộ gia đình, hộ nông-lâm-ngư nghiệp có mức sống trung bình; tăng cường cải cách phương thức, thủ tục thanh toán, chi trả, quản lý chi trả các chế độ BHXH, BHYT đảm bảo chính xác, kịp thời, đúng quy định của Nhà nước cho đối tượng thụ hưởng trên địa bàn; hoàn thiện, cập nhật bổ sung dữ liệu hộ gia đình, bổ sung kịp thời dữ liệu phát sinh mới, dữ liệu tập trung của ngành BHXH; tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành, kiểm tra tại các đơn vị sử dụng lao động theo kế hoạch năm 2020 được BHXH Việt Nam và UBND tỉnh phê duyệt. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; liên thông các phần mềm quản lý; đơn giản hóa, điện tử hóa đối với các thủ tục kê khai, thu nộp và giải quyết chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

TRẦN VĂN LỰC