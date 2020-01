Đak Đoa: Đảm bảo an ninh trật tự để nhân dân vui Tết

(GLO)- Ủy ban nhân dân huyện Đak Đoa (Gia Lai) vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tội phạm và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hà Tây

Năm 2019, nhờ đổi mới phương thức hoạt động, công tác phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” của các cấp trên địa bàn huyện đã mang lại hiệu quả thiết thực. Trên địa bàn huyện không phát sinh tội phạm có tổ chức, hoạt động theo nhóm, theo kiểu “xã hội đen”. Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được phát động toàn diện, phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, duy trì hiệu quả tổ tự quản an ninh trật tự, tổ hòa giải và các câu lạc bộ phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội… Tuy nhiên, một số loại tội phạm như: trộm cắp, cướp giật tài sản có chiều hướng gia tăng; tệ nạn cờ bạc vẫn diễn ra, chủ yếu dưới hình thức xóc đĩa, đánh bài, số đề.

Năm 2020, huyện Đak Đoa tiếp tục kiện toàn các Ban chỉ đạo, kiên quyết không để phát sinh tội phạm có tổ chức, hoạt động theo nhóm. Đồng thời, tổ chức sắp xếp, điều chỉnh, bố trí lại lực lượng Công an, nhất là đưa Công an chính quy về xã. Tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thực hiện đợt cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm nhằm đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự để nhân dân vui Tết, đón năm mới 2020 lành mạnh, an toàn.