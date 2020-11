NÓNG: Gia đình trình báo cụ bà ở Long An mất tích khi đi đòi nợ

Theo trình báo của gia đình, cụ bà Nguyễn Thị Khuôn (79 tuổi) bị mất tích đúng hôm đi đòi nợ của 2 phụ nữ ngụ cùng địa phương.





Thông tin từ VOV: Chiều nay (2/11), Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cho biết đã nhận được tin trình báo từ gia đình bà Nguyễn Thị Khuôn (79 tuổi, ngụ ấp An Hòa, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa) về việc mất tích của cụ bà suốt nhiều ngày qua.





Bà Nguyễn Thị Khuôn, 79 tuổi, nghi bị bắt cóc cướp tài sản (ảnh gia đình cung cấp). Nguồn: VOV





Theo cơ quan công an, thân nhân của bà Khuôn đến trình báo việc bà này bị mất tích từ chiều 28/10 đến nay. Sau nhiều ngày tìm kiếm không có kết quả, gia đình đã báo công an địa phương nhờ điều tra, xác minh.



Làm việc với công an, chị L.T.H. (con bà Khuôn) cho hay, khoảng 15h30 ngày 28/10, bà Khuôn có liên lạc với hai phụ nữ cùng cư ngụ tại địa phương yêu cầu trả nợ. Trước đó, bà Khuôn có cho 2 người này mượn 10 triệu đồng nhưng đã nhiều tháng nay không trả, dù bà đã đòi nhiều lần.



Theo antt.vn: Cũng theo chị H., lúc bà Khuôn rời khỏi nhà trên người có nhiều tài sản, trong đó có khoảng 1,2 lượng vàng và trên 30 triệu đồng. Sau khi rời khỏi nhà, bà Khuôn đến nhà của 2 người phụ nữ trên, cách nhà khoảng 50m rồi mất tích cho đến nay.



“Tôi cùng gia đình và người thân nghi bà Khuôn bị bắt cóc, cướp tài sản vì nhiều người nhìn thấy mẹ tôi vào nhà của 2 người phụ nữ trên nhưng không thấy trở ra. Hai người này thường xuyên sang Campuchia để đánh bạc. Những ngày qua, gia đình tôi đã đi tìm kiếm khắp nơi nhưng vô vọng nên trình báo công an nhờ hỗ trợ”, chị H. trình bày.



Vụ việc đang tiếp tục được điều tra.



http://https://danviet.vn/nong-gia-dinh-trinh-bao-cu-ba-o-long-an-mat-tich-khi-di-doi-no-20201102181150531.htm



Theo A.Đ (t/h, Dân Việt)