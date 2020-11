Có nhiều lý do khác nhau khiến càng ngày càng có nhiều người thích sống độc thân trong thời gian dài hoặc thậm chí là mãi mãi.





1. Có nhiều mối quan hệ hơn



Mọi người bắt đầu tập trung nhiều hơn vào thời gian cá nhân, cuộc sống xã hội và sự nghiệp của họ. Họ không muốn cuộc sống của họ bị kiểm soát bởi tình trạng mối quan hệ hoặc bỏ bê giá trị bản thân. Điều này mang lại cho họ cơ hội cởi mở hơn với những cuộc phiêu lưu mới.



2. Phụ nữ thích cảm giác độc lập



Phụ nữ thích cảm giác được trao quyền và tự do. Họ tập trung vào sự nghiệp và tôn trọng cuộc sống cá nhân. Việc dấn thân vào một mối quan hệ khiến họ sợ mất đi tất cả những điều đó, đặc biệt là sự độc lập.



Do đó, họ thường có xu hướng kết hôn sau này khi đã hoàn thành chương trình giáo dục đại học và tạo dựng sự nghiệp ổn định. Đây là nguyên nhân chính khiến tỷ lệ ly hôn giảm xuống đáng kể.



3. Độc thân tốt hơn khi về già



Có một nghiên cứu được khảo sát trên những người có độ tuổi từ 40 đến 85 cho thấy cuộc sống độc thân của họ tốt hơn rất nhiều. Trên thực tế, khi càng lớn tuổi, họ càng hài lòng hơn. Khi điều này được so sánh với những người có bạn tình, thì cuộc sống lại phức tạp hơn nhiều.



4. Họ không muốn cam kết



Những người đang tìm kiếm một mối quan hệ bền vững và muốn cam kết cuối cùng vẫn độc thân vì họ không thể tìm được ai đó cũng quan tâm và coi trọng sự cam kết.



Khi bạn liên tục nhắc nhở đối tác của mình về giá trị của sự cam kết nhưng họ không thay đổi quan điểm của mình, có vẻ như bạn đã lãng phí thời gian vô ích.



5. Khó tin người khác



Mặc dù có rất nhiều những câu chuyện tình yêu tuyệt vời xung quanh chúng ta, nhưng cũng có không ít những câu chuyện bi thương. Sự thật này có thể ảnh hưởng đến khả năng tin tưởng của chúng ta với những gì người khác nói.



https://laodongtre.laodong.vn/doi-song/ngay-cang-co-nhieu-nguoi-thich-song-doc-than-852099.ldo

Theo YẾN NHI (laodongtre)