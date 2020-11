Mẹ ruột thuê người đến bắt con gái: Hé lộ nguyên nhân bất ngờ

Vì không muốn con gái sống chung với chồng mới, mẹ ruột thuê người từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Vĩnh Long bắt con gái về. Xô xát xảy ra khiến một người chết, hai người bị thương.

Vụ cứu vợ bị "bắt cóc" làm chết người: Mẹ chủ quán thuê người bắt con gái?

Cứu vợ bị "bắt cóc", chồng đâm chết 1 người, làm bị thương 2 người





Hiện trường vụ án mạng- Ảnh: Xuân Phúc





Liên quan đến vụ "mẹ ruột thuê người đến bắt con gái", ngày 17.11, trao đổi với PV Thanh Niên, đại tá Huỳnh Thanh Mộng, Phó giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, cho biết: "Cơ quan công an đang tiến hành mời làm việc đối với bà Võ Thị Kim Chi (53 tuổi, quê H.Long Hồ, Vĩnh Long, ngụ P.Hắc Dịch, H.Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu), đồng thời đang truy tìm Nguyễn Thanh Nhựt (21 tuổi, ngụ Vĩnh Long)".



Cũng theo đại tá Mộng, công an đang tạm giữ 3 nghi can, bao gồm Trần Ngoại Giao (30 tuổi, ngụ xã Long An, H.Long Hồ), nghi can đâm chết người; đồng thời cử người canh gác 2 nghi can khác đang điều trị vết thương ở bệnh viện.



Trước đó, vụ án mạng xảy ra vào sáng 15.11 tại xã Long An (H.Long Hồ) đã làm xôn xao dư luận địa phương.



Theo điều tra ban đầu, ngày 15.11 bà Võ Thị Kim Chi thuê 6 người từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến xã Long An để tìm và bắt con gái mình là Võ Thị Thúy Hằng (29 tuổi, ngụ Q.3, TP.HCM) về.



Đến 10 giờ ngày 15.11, nhóm này có mặt tại quán cà phê Tâm Giao (ấp An Hiệp, xã Long An) của Trần Ngoại Giao (chồng chị Hằng). Tại quán cà phê, "nhóm Bà Rịa - Vũng Tàu" dùng bình xịt hơi cay khống chế, kéo chị Hằng vào xe ô tô.





Cảnh nhóm người giống kéo lê chị Hằng, xịt hơi cay - Ảnh cắt từ clip



Xô xát xảy ra khi Giao cùng người thân ngăn cản. Giao dùng thanh kim loại nhọn dài khoảng 1,5 m đâm làm Nguyễn Minh Tuấn (chưa rõ lai lịch) chết tại chỗ. Sau khi gây án, Giao đến cơ quan công an trình báo vụ việc, bị tạm giữ để điều tra.



Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã tạm giữ Trần Ngoại Giao điều tra về hành vi "giết người", đồng thời tạm giữ các nghi can khác để làm rõ hành vi "bắt giữ người trái pháp luật" và truy xét những người có liên quan.



Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 10 giờ ngày 15.11, nhiều người đi trên xe Toyota Innova BS 72A - 215.22 đến quán cà phê Tâm Giao, sau đó xảy ra xô xát với người trong quán. Hậu quả vụ xô xát khiến 1 người chết, 2 người bị thương, được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu.



Ghi nhận tại hiện trường, ô tô 72A - 215.22 nằm bên QL53, đầu xe hướng về phía đi Trà Vinh, xe vẫn đang nổ máy, kính chắn gió phía trước bị vỡ, xung quanh có nhiều vật giống roi điện và bình xịt hơi cay. Một thi thể nam thanh niên khoảng 30 tuổi nằm gần xe ô tô, với nhiều vết máu xung quanh.



Theo Công an tỉnh Vĩnh Long, nguyên nhân ban đầu của vụ việc là do không muốn con gái sống cùng chồng mới (mới tổ chức đám cưới được vài tháng - PV), nên mẹ ruột thuê người đến bắt con gái về.

Theo XUÂN PHÚC (thanhnien)