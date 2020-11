Dùng súng kíp bắn vợ cũ, gây ra 22 vết thương

Trong qúa trình ly hôn xảy ra mâu thuẫn, Đặng Tòn Ghển (SN 1990) đã dùng súng tự chế (súng kíp) bắn vào người vợ, gây ra 22 vết thương trên cơ thể nạn nhân.



Ngày 12-11, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Cao Bằng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Tòn Ghển (SN 1990, trú ở xã Triệu Nguyên, huyện Nguyên Bình, Cao Bằng) về tội "Giết người".





Đặng Tòn Ghển tại cơ quan công an



Theo điều tra, khoảng 20 giờ ngày 2-11, Công an huyện Nguyên Bình nhận được tin báo chị Triệu Mùi V. (SN 1991, trú ở xã Triệu Nguyên, huyện Nguyên Bình, là vợ cũ của Đặng Tòn Ghển) bị bắn. Theo đó, chị V. đang ở nhà thì bị bắn vào lưng bằng súng kíp tự chế, khiến chị phải đi cấp cứu với 22 vết thương trên người do bị đạn bắn.



Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an huyện Nguyên Bình đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra. Được sự hỗ trợ của Phòng cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Cao Bằng và các đơn vị chức năng, cơ quan công an đã xác định và bắt giữ nghi phạm gây án là Đặng Tòn Ghển.



Theo lời khai ban đầu của Ghển, do mâu thuẫn với vợ cũ là chị V. trong việc ly hôn nên anh ta đã dùng súng kíp bắn rồi bỏ trốn.

