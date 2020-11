Bố chồng đánh con dâu mang thai cùng 2 cháu phải nhập viện

Trong bữa cơm tối, xảy ra mâu thuẫn, bố chồng đã đánh con dâu đang mang thai cùng 2 cháu nội bị thương phải nhập viện điều trị.



Người cha đánh con trai 4 tháng đến gãy chân: Đổ lỗi vì say và... giận vợ

Bắt tạm giam người cha say rượu đánh con trai 7 tháng tuổi chết

2 cháu nhỏ phải nhập viện do bị ông nội đánh thương tích. Ảnh: TT.





Trưa 14.11, ông Đậu Minh Ngụ - Chủ tịch UBND xã Xuân Viên (huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 18h30 tối 13.11 tại nhà ông Hoàng Trần C. (50 tuổi, ở thôn Nam Viên).



Hậu quả, chị P.T.D (34 tuổi) đang mang thai 5 tháng tuổi cùng 2 con gái của chị là H.B.N (9 tuổi) và cháu H.N.V (4 tuổi) bị thương phải nhập viện cấp cứu. Trong đó, chị D. nhập Bệnh viện Ba Lan (Nghệ An), còn 2 cháu nhập Bệnh viện Nhi Nghệ An.



Cũng theo ông Ngụ, sau khi gây thương tích cho con dâu và các cháu, ông C. đã uống thuốc sâu tự tử thì được đưa đi cấp cứu. Vụ việc hiện, cơ quan công an đang vào cuộc xác minh, làm rõ.



Được biết, chồng chị D. đang đi làm ăn ở miền Nam, chị D. và các cháu sống chung trong nhà với bố chồng.

https://laodong.vn/phap-luat/bo-chong-danh-con-dau-mang-thai-cung-2-chau-phai-nhap-vien-854367.ldo



Theo T. TUẤN (LĐO)