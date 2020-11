Bố chém con trai 8 tuổi tử vong

Nạn nhân là cháu Sằn L.T (8 tuổi) đã bị bố đẻ mình là Sằn A Thầu (34 tuổi) dùng dao chém thiệt mạng.





Chiều 4-11, Công an tỉnh Quảng Ninh có thông tin ban đầu về vụ án mạng thương tâm xảy ra tại xã Húc Động, huyện Bình Liêu. Nạn nhân là cháu Sằn L.T (8 tuổi) đã bị chính bố đẻ mình là Sằn A Thầu (34 tuổi) dùng dao chém thiệt mạng.



Theo thông tin, khoảng 0 giờ 15 phút ngày 4-11, Sằn A Thầu (34 tuổi, trú tại thôn Thánh Thìn, xã Húc Động, huyện Bình Liêu) dùng dao chém con trai mình là Sằn L.T. (8 tuổi) khiến cháu bé tử vong tại chỗ.



Ngay sau khi nhận tin báo, công an tỉnh đã chỉ đạo Công an huyện Bình Liêu khẩn trương tổ chức truy xét và kịp thời bắt giữ được Thầu.



Công an tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập tài liệu, chứng cứ để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Tr.Đức (NLĐO)