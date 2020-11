Bắt 4 bố con trong nghi án dùng dây thừng treo cổ 2 người hàng xóm

Xuất phát từ mâu thuẫn tranh chấp đất nông nghiệp, 4 bố con tại Hà Giang đã dùng dây thừng siết cổ 2 người hàng xóm tử vong, treo các nạn nhân lên xà nhà dựng hiện trường giả.

Các nghi phạm (từ trái qua) Diu, Sèng, Phàng, Phong tại cơ quan điều tra - Ảnh Cơ quan Công an cung cấp



Chiều 5.11, thông tin từ Công an tỉnh Hà Giang cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 4 bố con ruột, gồm: Giàng Chuẩn Diu (51 tuổi), Giàng Seo Sèng (27 tuổi), Giàng Seo Phàng (22 tuổi) và Giàng Seo Phong (17 tuổi), cùng trú tại TT.Cốc Pài (H.Xín Mần), để làm rõ hành vi giết người.



Theo tài liệu điều tra ban đầu, sáng 31.10, Công an tỉnh Hà Giang nhận được tin báo về việc anh Thào Seo Sì (30 tuổi) và ông Thào Seo Sáng (59 tuổi; chú anh Sì), cùng trú tại thôn Súng Sảng (TT.Cốc Pài), tử vong trong tư thể treo cổ tại nhà riêng của ông Sáng, với nhiều dấu hiệu đáng ngờ.



Sau khi thành lập chuyên án, Công an tỉnh Hà Giang đã truy xét và xác định 4 bố con Giàng Chuẩn Diu là nghi phạm trong vụ án.



Đấu tranh với các nghi phạm, Công an tỉnh Hà Giang xác định: trước đó, gia đình Diu có tranh chấp đất nông nghiệp với 1 hộ gia đình cùng thôn và kiện nhau ra tòa.



Trong phiên tòa phân xử việc tranh chấp này, ông Thào Chính Dí (bố ruột của nạn nhân Sì) đã đứng ra làm nhân chứng, xác nhận phần đất tranh chấp không thuộc quyền sử dụng của gia đình Diu. Từ đó Diu và các con nảy sinh thù hằn với gia đình ông Dí.



Khoảng 22 giờ tối 30.10, Diu cùng 3 con trai cầm theo búa, dây thừng đến nhà ông Dí để tìm, sát hại nhưng ông Dí không có nhà. 4 bố con Diu đã đi sang nhà ông Sáng (em ruột của ông Dí, ở sát nhà ông Dí).



Tại đây, thấy ông Sáng và anh Sì, 4 bố con Diu đã dùng dây thừng mang sẵn siết cổ 2 nạn nhân đến chết, sau đó treo các nạn nhân lên xà nhà nhằm tạo hiện trường giả. Gây án xong, 4 bố con bỏ về nhà.

Theo TRẦN CƯỜNG (thanhnien)