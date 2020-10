Xô xát với vợ khi đi nhậu về, vợ tử vong sau đó, chồng bị bắt giữ

Sau khi đi nhậu về, Hải có xô xát với vợ rồi lấy xe máy bỏ đi chơi. Khi quay về nhà, Hải bàng hoàng phát hiện vợ mình đã tử vong trên giường ngủ.





Ngày 9-10, Công an huyện Quế Phong (tỉnh Nghệ An), cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Seo Văn Hải (26 tuổi, trú tại bản Tam Hợp, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong) về hành vi "Cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả nghiêm trọng".



Trước đó, theo thông tin ban đầu, vào chiều 29-9, Hải đi nhậu trở về nhà thì xảy ra mâu thuẫn với vợ là chị Lữ Thị Th. (33 tuổi). Trong lúc xô xát, Hải đã đẩy chị Th. ngã xuống nền nhà rồi lấy xe máy bỏ đi chơi tiếp.



Thấy vậy, chị Th. chạy ra can ngăn không cho chồng lấy xe máy đi song không được nên quay vào nhà nghỉ. Rạng sáng ngày 30-9, Hải quay về nhà, thấy vợ đang nằm trên giường nên chủ động lại làm hòa thì mới phát hiện vợ mình đã tử vong.



Theo ông Vi Văn Cường, Chủ tịch UBND xã Tri Lễ, vợ chồng Hải đã có hai người con trai, cháu lớn 2 tuổi, cháu nhỏ mới 3 tháng tuổi.



Hiện nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân Lữ Thị Th. đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

