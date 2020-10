Nỗi đau vụ án đâm chết "người tình" của bố

Vì buồn chán cảnh gia đình, sau khi uống rượu xong, Lành Đức Giang đã cầm dao đâm “người tình” của bố nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.





Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Hà Giang, vào khoảng 18 giờ ngày 18/4/2020, bố Giang là ông Lành Văn S (SN 1968, trú ở Tổ 5, phường Quang Trung, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang) tổ chức ăn cơm, uống rượu tại nhà riêng. Trong bữa cơm có Lành Đức Giang (SN 1996, con ruột ông S), bà Mùng Thị Kh. (SN 1943, mẹ ông S, bà nội của Giang), chị Hùng Thị H. (SN 1975, bạn gái ông S) và hai người bạn của ông S.



Được biết, vợ ông S đã mất cách đây mấy năm. Hiện ông S và chị H đang trong quá trình tìm hiểu.



Đến khoảng hơn 20 giờ ngày 18/4/2020, hai người bạn ông S ra về, chỉ còn Giang, bà Kh, ông S và chị H tiếp tục uống. Một lát sau, chị H đứng dậy dọn rửa mâm bát, còn ông S đi lên phòng riêng ở tầng 2 ngủ. Khoảng gần 22 giờ thì chị H bắt xe Taxi ra về.



Thấy uống chưa “tới tầm”, Giang gọi điện cho mấy người bạn đến uống tiếp.



Về phía chị H, sau khi về đến nhà riêng có nhắn tin qua lại với ông S qua ứng dụng Zalo. Một lát sau, ông S dậy và lái xe ô tô đi đón chị H về nhà mình.





Lành Đức Giang trước Tòa.



Sau khi đón chị H về đến nhà, ông S đưa thẳng lên tầng 2 và nhắn tin cho Giang: “Cô H lên nhà mình ngủ, con hiểu nhé”. Giang trả lời: “Ngủ đi con uống với bạn”. Sau đó, Giang tiếp tục uống rượu cùng với bạn tại phòng khách ở tầng 1, đến khoảng 2 giờ sáng ngày 19/4/2020 thì nghỉ.



Trước đó, trong thời gian ngồi uống rượu, Giang nhiều lần gọi video qua ứng dụng Messenger nói chuyện với bạn gái. Sau khi mấy bạn rượu ra về, Giang vẫn tiếp tục gọi và trò chuyện với bạn gái, thể hiện tâm lý buồn chán về cuộc sống và gia đình.



Đến 02 giờ 25 phút ngày 19/4/2020, sau khi đập phá cốc chén ở tầng 1, Giang lên phòng thờ ở tầng 3, thắp hương cho mẹ, rồi chạy xuống tầng 2 đập cửa phòng ngủ của ông S. Sau đó giữa Giang và ông S có xảy ra cãi vã. Giang liền chạy về phòng mình lấy hai con dao, loại dao gọt hoa quả, rồi quay lại phòng ông S.



Do thấy Giang đập phá đồ đạc và cầm dao đe dọa mình, ông S dặn chị H ở lại phòng ngủ, còn ông S thì chạy sang nhà hàng xóm nhờ gọi công an.



Về phía Giang, sau khi xảy ra xô xát với ông S xong, trong cơn tức giận, Giang tiếp tục cầm hai con dao vào phòng tìm và đâm chị H nhiều nhát, bất chấp sự can ngăn của bà Mùng Thị Kh (bà nội Giang). Khi thấy máu trên người chị H chảy ra nhiều, Giang nói với bà Kh gọi công an và bác sỹ.



Bà Kh liền lấy điện thoại gọi cho lực lượng 113, nhưng do bấm nhầm đầu số nên không gọi được. Phải đến khi ông S quay về, mới gọi được cho Công an phường Quang Trung nhưng do mất máu quá nhiều, chị H đã tử vong. Ngay sau đó, Giang bị bắt.



Ngày 30/9/2020, TAND tỉnh Hà Giang đã đưa Lành Đức Giang ra xét xử về tội “Giết người”. Tại phiên tòa, Giang đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt Lành Đức Giang 18 năm tù.



https://danviet.vn/noi-dau-vu-an-dam-chet-nguoi-tinh-cua-bo-20201004173407959.htm

Theo Công Lý/Dân Việt