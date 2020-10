'Nghịch tử' đốt cha ruột tử vong bị tuyên 20 năm tù

'Nghịch tử' Nguyễn Minh Tới (ở Bình Định) đi chơi về bị cha mắng nên đã lấy can xăng đổ lên cha rồi bật quẹt ga đốt nên đã bị truy tố về tội giết người.



Nguyễn Minh Tới tại tòa - ẢNH: TRỊ BÌNH



Sáng 21.10, TAND tỉnh Bình Định mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Tới (21 tuổi, ở TX.An Nhơn, Bình Định) - nghịch tử giết cha - mức án 20 năm tù.



Theo cáo trạng, khoảng 21 giờ ngày 5.6, Nguyễn Minh Tới đi chơi về liền bị cha ruột là ông Nguyễn Tấn Lợi la mắng.



Bực tức, Tới đã lấy can xăng có sẵn trong nhà mở nắp ra đổ lên võng nơi ông Lợi đang nằm, bật quẹt ga đốt làm lửa bùng cháy khiến ông Lợi bị bỏng nặng. Bản thân Nguyễn Minh Tới cùng mẹ và em trai cũng bị bỏng ở chân.



Tại toà, bị cáo hết sức ân hận vì đã không kềm chế bản thân đã xảy ra hậu quả đau lòng. Chưa kể gây nên nỗi đau đớn khôn nguôi cho mẹ bị cáo, vừa mất chồng giờ con vướng vào vòng lao lý.



Theo Hội đồng xét xử, hành vi giết người của "nghịch tử" Minh Tới là nguy hiểm cho xã hội, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nên tuyên phạt mức án trên.

Theo TRỊ BÌNH (thanhnien)