Muốn chấm dứt quan hệ bất chính, người phụ nữ bị người tình đâm tử vong

Ngày 20-10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đang phối hợp Công an quận Cầu Giấy điều tra vụ giết người xảy ra tại phường Quan Hoa (quận Cầu Giấy) khiến 1 người phụ nữ tử vong.



Theo thông tin ban đầu, đêm 18-10, một số người dân tại ngõ 217 Quan Hoa (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ một căn nhà trong khu tập thể ngõ 217 Quan Hoa. Tiếp cận hiện trường, họ thấy một phụ nữ đã tử vong và một người đàn ông với thương tích nặng trên ngực. Người đàn ông nhanh chóng được đưa vào bệnh viện E cấp cứu.



Bước đầu điều tra, công an xác định, thời gian gần đây anh Lê Văn Chung (SN 1982, thường trú tại Sóc Sơn, Hà Nội) có tình cảm và sống cùng chị Đ.T.T. (SN 1982 thường trú tại Cao Bằng) tại tập thể ngõ 217 Quan Hoa.



Tuy nhiên, trong quá trinh sinh sống, chị T. cảm thấy không hòa hợp được nên có ý định muốn chia tay nhưng Chung không đồng ý và đe dọa sẽ giết chị T.



Trước đó, vào khoảng 22 giờ ngày 18-10, Chung và chị T. mâu thuẫn cãi nhau tại nhà. Chung đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người chị T. khiến chị tử vong. Sau khi đâm người tình, Chung tiếp tục dùng dao tự đâm nhiều nhát vào người mình.



Được biết Chung đã có vợ và con gái ở quê. Hiện Chung đã qua cơn nguy kịch, vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

