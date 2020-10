Khởi tố, bắt tạm giam người chồng đánh vợ đến chết vì ghen

Nghi vợ quen người khác, Tâm nhậu say rồi về nhà rượt đánh vợ dẫn đến thương tích, tử vong tại bệnh viện.



Hiện trường nơi Tâm đánh vợ dẫn đến tử vong - Ảnh: CHÍ HẠNH



Ngày 2-10, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thanh Tâm (47 tuổi, ngụ ấp Nhơn Bình A, xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi "giết người".



Trước đó, trong quá trình chung sống cùng vợ là bà L.T.M.H. (44 tuổi, làm nghề đưa đò), hai người xảy ra ghen tuông vì Tâm cho rằng vợ quen người khác.



Đêm 21-9, sau khi nhậu say, Tâm về nhà gây chuyện và đuổi đánh bà H.



Bị chồng rượt đánh, bà H. bỏ chạy ra cây cầu cách nhà 100m thì té ngã. Tâm đuổi kịp dùng chân đá, đạp khắp cơ thể bà H. Hành vi của Tâm bị camera an ninh ghi lại toàn bộ.



Khi thấy bà H. nằm bất động trên đường, Tâm ôm vợ khóc lóc rồi cùng người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa trung ương TP Cần Thơ.



Do thương tích quá nặng, bà H. được chuyển lên TP.HCM ngay trong đêm để điều trị nhưng đã tử vong.

Theo CHÍ HẠNH (TTO)