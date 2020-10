Khởi tố bà mẹ bỏ con ngoài ruộng khoai giữa trưa nắng ở Thái Bình

Công an huyện Đông Hưng (Thái Bình) ra quyết định khởi tố bị can người mẹ bỏ con ngoài ruộng khoai khiến con tử vong.



Bé gái ở Thái Bình bị mẹ ruột bỏ rơi ở ruộng khoai. Ảnh NDCC



Chiều 20.10, Công an huyện Đông Hưng (Thái Bình) cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Hảo (26 tuổi, trú tại xã Đông Vinh, huyện Đông Hưng) để điều tra hành vi vứt bỏ con sơ sinh khiến cháu bé tử vong.



Cụ thể, lãnh đạo Công an huyện Đông Hưng cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ án, xác định có dấu hiệu của tội phạm hình sự nên cơ quan cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án "Vứt bỏ con mới đẻ" để tiến hành điều tra.



Qua quá trình điều tra làm rõ đối tượng và kết quả giám định ADN nên đã ra Quyết định khởi tố bị can với Phạm Thị Hảo (26 tuổi, trú tại xã Đông Vinh, huyện Đông Hưng) theo điều 124 Bộ Luật hình sự.



Trước đó, như Lao Động đưa tin, trưa 26.7, vợ chồng ông Nguyễn Văn Cừ (trú xã Đông Vinh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) đi ra thửa ruộng trồng khoai nước của gia đình thì phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ lại đây, trên người còn nguyên dây rốn.



Ngay sau đó, vợ chồng ông Cừ đưa bé đến Trạm Y tế xã Đông Vinh để cấp cứu. Nhận thấy cháu bé thể trạng yếu, tím tái, toàn thân bám nhiều đất, bụi bẩn và chưa được cắt rốn, mảng da bỏng rát vùng mặt, bụng và vùng đùi do nắng, Trạm y tế xã tiến hành sơ cứu rồi chuyển cháu bé lên Bệnh viện Nhi Thái Bình.



Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán cháu bé bị suy hô hấp, nhiễm trùng sơ sinh, đẻ non, gãy xương đòn phải, rối loạn đông máu, rối loạn toan kiềm và bỏng độ 1, 1/2 người trái.



Sau 20 ngày điều trị tại bệnh viện Nhi Thái Bình, do thể trạng sơ sinh non yếu, bệnh tình diễn biến phức tạp (nhiễm khuẩn nặng), bé gái này đã tử vong vào 0h35 ngày 14.8.



Qua kết quả giám định ADN, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đông Hưng xác định, mẹ của bé gái là Phạm Thị Hảo (sinh năm 1994, trú tại xã Đông Vinh) và là con dâu của ông Nguyễn Văn Cừ - người cùng vợ tìm thấy trẻ ở ruộng khoai và đưa đến Trạm Y tế xã Đông Vinh. Lời khai ban đầu của Hảo, sáng 26.7, Hảo tự sinh con trong nhà vệ sinh, sau đó vứt qua bờ tường và trẻ bị rơi xuống ruộng khoai. Sự việc do một mình Hảo làm, không liên quan gì tới bố mẹ chồng.

Theo Đặng Luân (LĐO)