Bình Dương: Mâu thuẫn chuyện gia đình, 1 người đàn ông tự thiêu

Vì buồn chuyện do mâu thuẫn sinh hoạt trong gia đình, người đàn ông đã đổ xăng lên người châm lửa tự thiêu, bốc cháy như ngọn đuốc. Người dân phát hiện nhưng không cứu kịp.



Người dân không cứu kịp người đàn ông tự thiêu bốc cháy như ngon đuốc. Ảnh cắt từ camera



Ngày 8.10, một người đàn ông tự thiêu ở phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, dù được cấp cứu nhưng không qua khỏi, đã tử vong. Người thân đang đưa thi thể về lo hậu sự.



Thông tin ban đầu, vào trưa ngày 7.10, người dân trong con hẻm ở phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, Bình Dương tá hỏa khi thấy ông V.M.T (64 tuổi) bốc cháy như một ngọn đuốc.



Quá hoảng sợ, người dân đã nhanh chóng lấy nước đổ lên người ông T để dập lửa. Tuy nhiên khi lửa được dập tắt thì lúc này ông T đã bị bỏng rất nặng.



Nạn nhân sau đó được đưa đến cơ sở y tế gần nhấp cấp cứu rồi chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) điều trị. Tuy nhiên do bị thương quá nặng, sáng 8.10, ông T đã tử vong.



Được biết, vụ việc xuất phát do mâu thuẫn trong sinh hoạt gia đình nên ông T đã đi mua xăng đổ lên người rồi châm lửa tự thiêu.



Hiện cơ quan công an xác minh làm rõ vụ việc.



https://laodong.vn/xa-hoi/binh-duong-mau-thuan-chuyen-gia-dinh-1-nguoi-dan-ong-tu-thieu-842975.ldo

Theo ĐÌNH TRỌNG (LĐO)