Bi kịch tình tay ba và giọt nước mắt muộn màng của người đàn ông dang dở những chuyến "đò"

Hạnh phúc lần đầu ngắn tựa gang tay. Mối duyên thứ hai chớm nở tưởng rằng sẽ mãi viên mãn. Ai dè bi kịch cũng từ đây mà ra.





Bi kịch tình cũ - tình mới



Mới đây, TAND tỉnh Quảng Nam đưa ra xét xử phiên sơ thẩm vụ án Giết người đối với bị cáo Võ Đình Đi (32 tuổi) trú xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.



Tính từ thời điểm Đi gây án, đến nay cũng đã ngót nghét năm trời. Nhưng mỗi lần nhắc đến câu chuyện, tâm trí người dân miền sơn cước Đại Hưng, bi kịch đó vẫn hiện diện quá đỗi hãi hùng.



"Người chết khiến gia đình đau đớn, xót xa mà kẻ tù tội cũng đáng thương. Từ yêu đương rồi thành thù hận, mất kiểm soát rồi gây nên chuyện…", bà Lý Văn Hoa, người dân địa phương thở dài.



Tiếng thở dài của bà Hoa xen lẫn vào tiếng kiểm sát viên phía trên đang đọc rõ bản cáo trạng. Đi vốn là 1 trai làng siêng năng nhưng lận đận trong tình duyên. Nhiều năm trước, Đi lập gia đình và có con nhỏ đến nay đã được 10 tuổi. Nhưng rồi, hạnh phúc ngắn chừng gang tay. Cô vợ trẻ dứt áo ra đi bỏ lại Đi và con nhỏ.



Hôn nhân đổ vỡ, Đi lủi thủi một mình đi làm nuôi con. Làng xã thấy cảnh gà trống chăm con mọn ai ai cũng thương. Về sau, người ta thấy Đi và chị N.T.N. (34 tuổi) trú cùng xã thương mến nhau. Khác với Đi đã từng đổ vỡ hôn nhân, chị N. vẫn chưa từng lên xe hoa.



Mối duyên tình của đôi nam nữ lớn nhanh theo thời gian. Đôi bên cha mẹ cũng thúc giục 2 con sớm tính chuyện đại sự. Với Đi, hạnh phúc này là không thể bỏ lỡ, Đi cần người đầu gối tay ấm để bù đắp lại cho vết thương quá khứ. Nhưng ai ngờ, khi Đi chưa kịp bước lên chuyến đò thứ hai thì lại xảy ra bi kịch còn chua chát hơn.



Bị cáo Đi tại phiên tòa





Số là, trước khi quen biết với Đi, chị N. từng có quãng thời gian mặn nồng bên Lê Văn Th. (SN 1981), trú cùng địa phương. Về sau, cặp đôi này chia tay, nhưng khi hay tin chị N. và Đi yêu nhau thì Th., tỏ vẻ ghen tuông, khó chịu.



Do cùng trú trong một thôn nên bộ ba này thường xuyên chạm mặt nhau. Mâu thuẫn, xô xát cũng từ đó mà liên tục diễn ra. Cuối tháng 10/2019, tại quán cà phê trong thôn, Th. dùng vũ lực đánh khiến chị N. ngất xỉu. Đúng thời điểm này, Đi tới quán nên lao vào bảo vệ chị N.. Th. và Đi xảy ra gây hấn. Vụ việc sau đó được công an địa phương xử lý, ngăn chặn.



Cái giá phải trả



Tưởng chừng mọi chuyện sẽ êm xuôi, nhưng đến đêm 28/10/2019, Th. tiếp tục tìm chị N. mong muốn níu kéo tình cảm. Đáp lại, chị N., cho rằng mình đã có Đi nên mong Th. đừng gây chuyện. Bực tức vì bị cự tuyệt, Th. lấy súng tự chế truy sát tình cũ. May mắn, chị N. trốn thoát được.



Không tìm được chị N., Th. điên cuồng truy tìm tình địch. Tại nhà của Đi, giữa "tình cũ" và "tình mới" xảy ra những cuộc đụng độ. Khi đó, Th. rút súng thị uy nên Đi bỏ trốn lên gác mái.



Thời điểm này, nghe tiếng ồn nào nên anh ruột Đi là Võ Hơn và Võ Đình Thôi cầm cây sắt chạy qua ứng cứu. Th. cầm súng bắn nhưng không nổ nên bị Hơn và Thôi dùng cây sắt, nạng gỗ đánh vào người.



Đi nằm trốn trên gác mái thì nghe tiếng ẩu đả phía dưới đã cầm kiếm dài 34m lao ra. Trong cuộc hỗn chiến, Đi dùng kiếm chém liên tục khiến Th. gục xuống. Nạn nhân Th. tử vong tại chỗ, còn Đi đến công an đầu thú ngay trong đêm.



Nhát kiếm oan nghiệt vung lên chấm dứt mối tình tay ba ngang trái. Đi nói trước HĐXX rằng, thời điểm đó bị cáo sợ nên đã trốn. Nhưng sau đó khi nghe tiếng 2 anh trai kêu lớn phía ngoài sân rằng "Coi chừng bắn" nên cảm xúc dồn nén, uất ức bao lâu nay như vỡ ra. Mất bình tĩnh nên Đi đã lao ra chém người.



"Bị cáo ân hận lắm. Bị cáo mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt để sớm về với xã hội. Bị cáo đi làm kiếm tiền bồi thường cho gia đình bị hại…", Đi nói trong nước mắt.



Tại phiên tòa, HĐXX và đại diện VKSND giữ quyền công tố đều nhận định, Đi cũng có nhiều tình tiết giảm nhẹ như gia đình bị cáo đã khắc phục một phần hậu quả cho bị hại. Bị cáo phạm tội trong trường hợp bị kích động về thần kinh do một phần lỗi của bị hại khi gia đình bị Th. dùng súng đe dọa. Ngoài ra, sau khi gây án, Đi đã đến cơ quan công an đầu thú…



Tuy nhiên, Đi dùng kiếm đâm, chém nhiều nhát khiến bị hại trọng thương, làm rơi khẩu súng ra ngoài nên mất khả năng gây nguy hiểm. Đáng lẽ thời điểm này Đi phải dừng lại, song bị cáo vẫn tiếp tục đâm nhiều nhát nữa đến khi gãy kiếm mới dừng lại, nên thuộc vào tình tiết "cố tình thực hiện tội phạm đến cùng".



Sau cùng, HĐXX tuyên phạt Đi 11 năm tù giam. Đây là cái giá mà bị cáo phải trả cho phút mất bình tĩnh. Người chết kẻ lao lý cũng là cái kết cho mối tình tay ba luẩn quẩn, mù quáng của chính những người trong cuộc.



