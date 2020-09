Vợ giấu 200 triệu đồng, nhẫn và dây chuyền vàng rồi báo với chồng bị mất trộm

Người vợ đã lén lút mang 200 triệu đồng và một số nhẫn, dây chuyên vàng sang vườn nhà hàng xóm cất giấu rồi báo với chồng là mất trộm.





Chiều 7-9, Công an huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) - cho biết vừa làm rõ vụ "mất trộm tài sản trị giá khoảng 250 triệu đồng" tại địa bàn xã Mỹ Thủy sau 48 giờ điều tra.





Bà N.T.H.X làm việc với cơ quan điều tra



Trước đó, Công an xã Mỹ Thủy nhận được tin báo, tại nhà một người dân trên địa bàn xảy ra vụ trộm cắp tài sản với giá trị lớn.



Tại hiện trường, kẻ trộm đã tháo ngói đột nhập vào nhà lấy 200 triệu tiền mặt, máy tính xách tay và một số nhẫn, dây chuyền vàng. Tổng giá trị tài sản bị mất khoảng 250 triệu đồng.



Công an huyện Lệ Thủy đã khám nghiệm hiện trường và điều tra vụ việc. Quá trình làm việc, lực lượng chức năng thấy người vợ là chị N.T.H.X có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã triệu tập đấu tranh.



Tại cơ quan điều tra, chị X. khai nhận, do mâu thuẫn gia đình nên đã tháo ngói trên mái nhà, tạo hiện trường giả vụ trộm. Sau đó, chị X. mang tiền, vàng cất giấu bên khu vườn nhà hàng xóm.



Công an huyện Lệ Thủy đã thu hồi số tài sản nói trên và sẽ có biện pháp xử lý đối với hành vi của chị X.

Theo HOÀNG PHÚC (NLĐO)