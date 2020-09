Khởi tố người cha 2 lần ôm 2 con nhảy xuống kênh tự tử

Do mâu thuẫn với vợ làm việc tại TP HCM không đáp ứng gửi tiền nên Huy mang theo 2 con nhẩy xuống kênh tự tử. Lần thứ nhất, được 1 thượng úy công an cứu lên bờ, Huy lăng mạ rồi tiếp tục ôm 2 con nhảy xuống kênh lần nữa để tự tử.





Chiều 11-9, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phùng Văn Huy (SN 1988, trú phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh) để điều tra về hành vi "Giết người".





Con kênh nơi Huy hai lần ôm 2 con nhẩy xuống tự tử





Trước đó, vào đêm 8-8, thượng úy Phan Đình Thượng (cán bộ công tác tại Công an quận Dương Kinh, TP. Hải Phòng) phát hiện Phùng Văn Huy đi xe máy, phía sau chở theo 2 con nhỏ bất ngờ lao xuống kênh nước Hòa Bình, đoạn thuộc xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng.



Trước sự việc trên, thượng úy Thượng cũng lao xuống kênh và cứu thành công 2 cháu nhỏ cùng Huy lên bờ. Tuy nhiên, sau khi được cứu thoát, Huy lớn tiếng chửi mắng thượng úy Thượng rồi tiếp tục ôm theo 2 con nhảy xuống kênh nước lần hai.



Nhận được tin báo, lực lượng Công an phường Hưng Đạo (quận Dương Kinh) có mặt hỗ trợ áp giải đối tượng Phùng Văn Huy về trụ sở và đưa 2 cháu nhỏ về nhà ông bà ngoại.



Tại cơ quan công an, Phùng Văn Huy khai nhận do mâu thuẫn vì vợ đang làm việc tại TP HCM không đáp ứng gửi tiền nên Huy quyết định mang theo 2 con là P.T.M.P. (SN 2009) và P.T.K.T. (SN 2012) đi tự tử.

Theo Tr.Đức (NLĐO)