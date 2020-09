Hải Dương: Đâm chết em rể chỉ vì mâu thuẫn lời nói

Trong quá trình ăn giỗ ở nhà họ hàng, đối tượng Lưu Văn Sự (Tứ Kỳ, Hải Dương) đã dùng dao bầu đâm chết em rể rồi ra công an đầu thú.



Đối tượng Lưu Văn Sự tại cơ quan công an huyện Tứ Kỳ, Hải Dương - ảnh CTV





Chiều ngày 13.9, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương cho biết trên địa bàn xã Quang Trung, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương đã xảy một một vụ án mạng nghiêm trọng vào đêm ngày 12.9.



Nạn nhân là anh P.V.Đ (SN 1973, trú tại xã Quang Trung) đã bị anh vợ là Lưu Văn Sự (SN 1980) ở cùng xã dùng dao bầu chọc tiết chó đâm 1 phát trúng ngực bên trái, dẫn đến tử vong. Sau khi gây án, đối tượng Lưu Văn Sự đến công an huyện Tứ Kỳ khai báo hành vi phạm tội của mình.



Theo thông tin ban đầu cho thấy, khoảng 17h30 ngày 12.9, Lưu Văn Sự đến ăn giỗ chú ruột ở gần nhà. Sau khi ăn cơm, Sự vào phòng khách uống nước cùng các anh em họ. Lúc đó, anh P.V.Đ – là em rể của Sự, trong quá trình nói chuyện đã văng tục. Sự nói: “Mày thế là không được, mày là em mà láo”. Sau đó giữa Sự và anh P.V.Đ xảy ra cãi vã. Anh P.V.Đ dùng tay đấm 1 phát trúng má Sự, Sự định đánh lại thì được mọi người can ngăn, kéo anh P.V.Đ ra về.



Đến 21h30 cùng ngày, khi anh Sự vẫn ở đám giỗ nói chuyện thì anh P.V.Đ gọi điện cho Sự nói “thích thì ra ngã ba đánh nhau”. Sự không nói gì và ra sân nhà chú lấy 1 con dao bầu loại dùng chọc tiết chó, giắt và xe máy rồi đi ra ngã ba thôn Tứ Hạ, nhưng không gặp anh P.V.Đ.



Sau đó, Sự tiếp tục phóng xe đến nhà anh N gần đó để tìm anh P.V.Đ. Thấy Sự cầm dao đến tìm, anh P.V.Đ từ trong nhà anh N chạy ra đuổi Sự, Sự bỏ chạy. Sau đó Sự quay lại, cầm dao đâm trúng ngực trái anh P.V.Đ.



Sau khi thấy anh P.V.Đ gục xuống, Sự đã cùng với người dân gần đó đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Tứ Kỳ, nhưng không qua khỏi. Anh P.V.Đ tử vong do vết thương trúng tim, gây mất máu cấp. Khi biết nạn nhân không qua khỏi, Sự đã đến công an huyện Tứ Kỳ khai báo về hành vi phạm tội của mình.



Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tỉnh Hải Dương xử lý theo quy định pháp luật.



https://laodong.vn/phap-luat/hai-duong-dam-chet-em-re-chi-vi-mau-thuan-loi-noi-835664.ldo

Theo MAI CHI (LĐO)