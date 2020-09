Đòi chia tay người yêu, cô gái trẻ xinh đẹp bị bắt, tra tấn dã man

Một cô gái ở Hà Nội muốn chia tay bạn trai nhưng lại bị người này cùng đồng bọn bắt giữ, đánh đập dã man.





Ngày 17-9, Công an quận Đống Đa (TP Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Duy Hoàng (SN 1980, trú tại phường Phương Liên, quận Đống Đa); Nguyễn Quang Huy (SN 1984, trú tại phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm); Đỗ Đức Tuất (SN 1982, trú tại xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ), đều thuộc TP Hà Nội và Đinh Trọng Huỳnh (SN 1989, trú tại xã Trung Minh, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) để điều tra về các hành vi liên quan đến tàng trữ trái phép chất ma túy và bắt giữ người trái pháp luật.





Nhóm bị can tại cơ quan công an



Theo công an, ngày 8-8, Công an phường Phương Liên tiếp nhận tố giác của anh H.T. (ở quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) về việc em gái anh là H.L. (SN 1992; ở quận Đống Đa) bị một người tên Hoàng bắt giữ, hành hung tại một quán phở.



Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Phương Liên đã phối hợp với Công an quận Đống Đa tiến hành điều tra, xác minh, xác định chị L. và Nguyễn Duy Hoàng có quan hệ tình cảm với nhau từ đầu năm 2020. Tuy nhiên, đến tháng 5-2020 thì chị L. không muốn quan hệ tình cảm với Hoàng nữa nên đề nghị chia tay, chấm dứt mối quan hệ. Hoàng không đồng ý, nhiều lần đe dọa, ép cô gái quay lại. Tuy nhiên, L. không đồng ý và tránh mặt Hoàng.



Đến khoảng 5 giờ ngày 8-8, khi L. cùng bạn trai mới là anh T.P. (ở quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) đang ăn sáng thì bất ngờ Hoàng cầm theo dao, cùng một người đàn ông lạ mặt đi ôtô xuất hiện, lao vào đánh liên tiếp vào người L., đưa dao lên đe dọa và đánh anh P. nhưng người này bỏ chạy.



Sau khi đánh L., Hoàng tiếp tục kéo cô lên xe ôtô và đi về bãi xe tại số 354 Trần Cung. Trên đường đi, Hoàng gọi điện cho Huy và Tuất thông báo việc đã bắt được L., hẹn đến phố Trần Cung để gặp mặt vì trước đó, Hoàng đã kể cho Huy về chuyện muốn tìm L. để trả thù và được Huy nhiều lần tìm cách giúp đỡ để bắt được L.. Hoàng sau đó liên tục đánh chị L. bằng tay và dây thắt lưng da. Khi đến bãi xe trên phố Trần Cung, nhóm này tiếp tục hành hung cô gái, sau đó đưa quần áo để chị L. thay rồi đưa đến một khách sạn trên phố Dương Khuê.



Tại đây, Hoàng tiếp tục cuộc tra tấn chị L., bắt chị L. quỳ xuống rồi lấy mắc áo kim loại bóp dẹt để đánh. Trong lúc hành hạ cô gái, Hoàng nói những lời lẽ của một kẻ cuồng tình, muốn cô gái xin lỗi.



Nhóm này sau đó di chuyển về phố Trung Kính (quận Cầu Giấy) để thuê một chung cư. Sau đó, Tuất lên phòng và trông giữ không cho chị L. ra khỏi nhà, nhóm này sau đó vẫn đánh đập nạn nhân nhiều lần.



Đến khoảng 15 giờ 9-8, chị L. xin được liên lạc với gia đình để người nhà không tìm kiếm nữa. Lúc này, Hoàng đưa chị L. đến ngã tư Láng-Cầu Giấy, cho cô gái xuống xe nhưng đe dọa không được nói với ai về việc bị đánh đập bắt giữ. Sau đó, chị L. đã đến Công an phường Phương Liên để trình báo sự việc.



Quá trình xác minh, Cơ quan điều tra đã triệu tập Tuất về cơ quan công an để làm rõ nội dung sự việc, Tuất đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân và đồng bọn.



Đến ngày 10-8, Cơ quan Công an tiến hành triệu tập các đối tượng liên quan thì phát hiện Huy xuất hiện tại tầng hầm của tòa V4 chung cư Home City. Quá trình kiểm tra phát hiện tại túi xách Huy mang theo có 4 túi nilon bên trong có 86 viên nén và chất tinh thể màu trắng. Huy khai nhận đây là ma túy. Công an sau đó còn phát hiện nhiều túi nilon chứa ma túy trong phòng ở tòa V4. Công an cũng phát hiện và bắt quả tang các đối tượng trên có hành vi sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy tại phòng mà các đối tượng sử dụng.

Theo B.H.Thanh (NLĐO)