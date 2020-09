Con dâu lấy trộm tiền, vàng của bố chồng

Lê Thị Phương Nhung (28 tuổi, ở phường Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội) lo sợ khi bố chồng đi "bước nữa" sẽ không được chia tài sản nên lấy trộm tiền, vàng.







Với cáo buộc Nhung phạm vào tội Trộm cắp tài sản, ngày 15.9, mở phiên sơ thẩm, TAND Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo 3 năm tù giam.



Theo bản án sơ thẩm, năm 2016, mẹ chồng Nhung mắc bệnh, rồi qua đời. Ông Q. (bố chồng) sau đó có quan hệ tình cảm với một phụ nữ khác tên T. và đưa bà này về sống chung tại phòng ngủ trên tầng 2 của gia đình. Vợ chồng Nhung có thái độ không đồng ý việc này.



Sáng 14.10.2019, khi thấy ông Q. và bà T. đi vắng, Nhung liền đột nhập phòng ngủ của 2 người để kiểm tra xem họ đăng ký kết hôn hay chưa. Bị cáo lấy chìa khóa, mở ngăn tủ của bố chồng thì phát hiện 252 triệu đồng và 12,3 cây vàng, tất cả là tài sản của ông Q.



Nhung lo sợ nếu ông Q. kết hôn với bà T., số tài sản này sẽ không được chia cho vợ chồng mình nên lập tức chiếm đoạt. Bị cáo cũng lục đồ đạc của bà T., lấy đi 12 triệu đồng, 1 nhẫn và 1 lắc tay đều bằng vàng.



Để tránh mọi người nghi ngờ, Nhung vứt đồ đạc bừa bãi nhằm tạo hiện trường giả của một vụ trộm cắp. Cô ta còn cầm viên đá mài trong bếp, đi ra ngoài ban công rồi đập vỡ kính nhằm tạo dựng một vụ đột nhập. Tiếp theo, Nhung cầm 12,3 cây vàng đi bán được 510 triệu đồng rồi gửi tất cả vào tài khoản ngân hàng.



Tối cùng ngày, bà T. đi về và phát hiện bị trộm nên gọi điện thông báo cho mọi người trong nhà. Lúc này, Nhung lại cùng bố chồng đi tới cơ quan công an trình báo.



Sau đó, Nhung lo sợ và tìm cách trả lại tài sản cho ông Q. nên lấy giấy và cố tình cho nét chữ viết khác chữ của mình với nội dung: “Xin lỗi chú, trong lúc rối trí cháu đã làm điều dại dột vì mẹ cháu đang ốm nặng nên cháu làm liều… cháu sẽ trả lại số tiền đã dùng”.



Nhung rút 600 triệu đồng để cùng bức thư nói trên và số nữ trang của bà T., bỏ tất cả vào túi bóng đen, để tất cả ở chậu cây trước nhà. Chiều 15.10.2019, nữ bị cáo vờ quét sân và nói với chồng: “Ai để túi rác tại đây”, rồi nhặt lên.



Chồng của Nhung kiểm tra, thấy tiền, tài sản và bức thư bên trong nên báo cho bố biết có người trả lại tiền. Hôm sau, bị cáo còn rút thêm 250 triệu đồng, nhờ người thuê xe ôm giao đến nhà mình.



Khi nhận tiền, Nhung vờ nói với bố chồng: “Con tưởng người ta giao mỹ phẩm nhưng không phải, chắc ai đó trả lại tiền”. Tuy vậy, Nhung vẫn hối hận và đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận mọi việc.



Tại toà, người bố chồng trình bày, số tài sản trên, do vợ quá cố để lại cho vợ chồng Nhung. Ông chỉ là người giữ hộ, khi nào các con cần sẽ đưa.



Theo VIỆT DŨNG (LĐO)