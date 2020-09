Sau khi bị con trai đánh chửi, thách thức, Trần Văn Hùng ở Thái Nguyên đã cầm dao chém, khiến người con tử vong.





Công an tỉnh Thái Nguyên vừa có thông tin ban đầu về vụ giết người mới xảy ra trên địa bàn.





Hiện trường vụ án - Ảnh: Facebook



Theo công an, Trần Mạnh Cường là đối tượng không nghề nghiệp, thường xuyên chơi bời lêu lổng.



Ngày 30-8, Cường "cắm" điện thoại của mẹ là bà Nguyễn Thị Th. (SN 1977). Ngày 31-8, Cường "cắm" xe máy của gia đình để lấy tiền tiêu xài.



Đến khoảng 1 giờ ngày 1-9, Cường đi chơi về và có biểu hiện "ngáo đá", đã mâu thuẫn, đánh chửi, thách thức mẹ và bố là ông Trần Văn Hùng (SN 1973), do đó ông Hùng không kiềm chế được đã cầm dao chém con trai.



Sau khi bị chém, Cường đã chạy ra khỏi nhà, sau đó được phát hiện đã tử vong.



Sáng ngày 1-9, ông Trần Văn Hùng đã ra đầu thú. Hiện công an đang tạm giữ ông Hùng để điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.

Theo B.H.Thanh (NLĐO)