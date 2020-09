Bi kịch chồng sát hại vợ rồi định tự vẫn khiến con trẻ bơ vơ

Ngôi nhà 3 tầng vừa xây xong là tổ ấm của vợ chồng chị H. cùng 3 con nhỏ bỗng bao trùm tang thương. Người dân trong thôn thầm trách vì sao người chồng lại ra tay tàn độc với vợ để 3 đứa nhỏ phải rơi vào cảnh mồ côi mẹ.



Vợ bị chồng sát hại vì thường xuyên bấm điện thoại, nói chuyện cọc cằn

Hiện trường vụ án.



Phát hiện thi thể gần cánh đồng



Vào khoảng 15h40, chiều 2/9, trong lúc đi làm đồng, người dân xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ, TP.Hà Nội bàng hoàng phát hiện thi thể 1 người phụ nữ nằm trên bờ ruộng. Bên cạnh nạn nhân có 1 chiếc kéo dính máu.



Trao đổi với PV ĐS&PL, ông Lê Hiền Cường (SN 1955, trú tại thôn 10, xã Liên Hiệp), người đầu tiên phát hiện vụ việc cho biết, chiều 2/9, ông đi sang thôn bên quay trở về thì thấy vết máu loang lổ trên đường. Lần theo vết máu, ông Cường bàng hoàng phát hiện thi thể người 1 phụ nữ có nhiều vết thương trong lùm cây dại ven đường, bên cạnh có cây kéo dính máu.



“Ban đầu tôi nghĩ đó là vụ cướp bởi bên cạnh nạn nhân có chiếc kéo và vết bánh xe máy. Nạn nhân đeo khẩu trang và mũ bảo hiểm có lưỡi trai nên không nhận rõ khuôn mặt. Lúc này, chiếc điện thoại trên thi thể nạn nhân liên tục đổ chuông nhưng không ai dám lấy ra nghe. Ngay sau đó, tôi đã báo sự việc với chính quyền địa phương”.



Ông Cường cũng cho biết, khu vực phát hiện thi thể người phụ nữ trên là cánh đồng rộng. Hằng ngày, rất nhiều người dân đến làm. Tuy nhiên, do hôm xảy ra sự việc là ngày lễ nên không có ai phát hiện ra nạn nhân sớm hơn. Đồng thời, do cánh đồng vắng, người dân khó có thể nghe thấy tiếng kêu cứu.



Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an huyện Phúc Thọ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc. Bước đầu, xác định nạn nhân là chị Đỗ Thị H. (SN 1986, trú tại thôn 9, xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ, Hà Nội).



“Qua điều tra nhanh, cơ quan nhanh chóng xác định đối tượng gây án là chồng chị H. tên Nguyễn Chí Cảnh (SN 1982, trú cùng địa chỉ trên). Công an huyện Phúc Thọ đã cắt cử lực lượng phong tỏa hiện trường tiến hành điều tra. Một tổ công tác khác nhanh chóng di chuyển về nhà nạn nhân để khống chế đối tượng Cảnh”, lãnh đạo xã Liên Hiệp thông tin với PV.



Lúc này, tại nhà chị H., Nguyễn Chí Cảnh đang cố thủ trong nhà, lấy dao tự đâm vào người với mục đích tự sát. Ngay sau đó, lực lượng công an vận động Cảnh không chống trả, hợp tác với cơ quan chức năng.



Sau khi được cơ quan công an cùng người thân vận động, Cảnh mở cửa, buông dao và được người thân nhanh chóng đưa đến bệnh viện Đa khoa huyện Đan Phượng, TP.Hà Nội cấp cứu.



Nhân chứng kể lại giây phút phát hiện thi thể chị H.



Theo tìm hiểu của PV, chị H. và Nguyễn Chí Cảnh kết hôn đã lâu và có 3 người con. Chia sẻ với PV, lãnh đạo UBND xã Liên Hiệp cho biết, vợ chồng chị H. có tiếng chăm chỉ làm ăn ở địa phương. Cả hai cùng làm may tại nhà, sống hòa thuận, chưa xảy ra to tiếng bao giờ. Sau nhiều năm làm ăn, vợ chồng chị H. đã xây được 1 ngôi nhà 3 tầng khang trang.



Hung thủ bị ảo giác khi gây án?



Trước thời điểm xảy ra sự việc, Cảnh có nói với người thân sẽ đưa chị H. đi mua sắm. Khi đi cách nhà khoảng 600m, thì Cảnh bất ngờ đâm chị H. tử vong. Chia sẻ với PV, ông Đỗ Sỹ Thục (SN 1958, gần nhà nạn nhân) cho biết, sau khi gây án xong, Cảnh gọi điện thông báo cho người thân rồi đóng cửa lấy dao tự sát. Thường ngày, Cảnh là người hiền lành, ít nói, đặc biệt chưa bao giờ to tiếng với vợ con.



“Thời gian gần đây, Cảnh có biểu hiện bất thường về tâm lý, liên tục bị ảo giác. Lúc thì nói có người theo, lúc thì bị ảo giác nhìn vợ đang ôm người khác. Thấy vậy, mọi người cũng khuyên chị H. cho chồng đi khám bệnh sớm để không bị ảnh hưởng đến thần kinh. Sự việc xảy ra bất ngờ quá khiến ai cũng bàng hoàng”, ông Thục cho biết.



“Ở địa phương, chị H. nổi tiếng ngoan hiền, chịu khó, yêu thương chồng con. Công việc vất vả, nhưng chưa bao giờ thấy H. kêu than nửa lời. Ba đứa con của H. cũng rất ngoan, học giỏi”, 1 người dân xã Liên Hiệp cho biết thêm.



Xác nhận với PV, lãnh đạo UBND xã Liên Hiệp cho biết, trước khi xảy ra án mạng, Cảnh có dấu hiệu về thần kinh. Cụ thể, Cảnh luôn tỏ ra mệt mỏi, căng thẳng và có nhiều dấu hiệu bất thường. “Một tháng trước, thấy Cảnh mệt mỏi, người nhà đã đưa Cảnh vào bệnh viện Bạch Mai khám. Cụ thể mức độ bệnh tật ra sao phải chờ cơ quan công an tiếp tục làm rõ”, vị lãnh đạo địa phương cho hay.



Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.





https://danviet.vn/bi-kich-chong-sat-hai-vo-roi-dinh-tu-van-khien-con-tre-bo-vo-20200912211643468.htm

Theo Đỗ Chang (Dân Việt/Đời sống & Pháp luật)