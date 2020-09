Bắt khẩn cấp nghi phạm đâm chết anh ruột

Trong lúc hai anh trai cự cãi, xô xát thì là K’San đã dùng dao đâm một nhát vào mạn sườn anh K’Trăng khiến anh ruột chết trên đường đến bệnh viện cấp cứu.







Chiều 16.9, Công an H.Bảo Lâm cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Lâm Đồng hoàn tất công tác khám nghiệp hiện trường và bắt khẩn cấp K’San (22 tuổi, ngụ tại thôn B’Đơ, xã Lộc An, H.Bảo Lâm) để phục vụ công tác điều tra, làm rõ hành vi “Giết người”; đồng thời, phối hợp cùng lực lượng Pháp Y Công an Lâm Đồng tiến hành khám nghiệm tử thi nạn nhân để phục vụ công tác điều tra.



Trước đó, vào chiều 15.9, tại thôn B’Đơn (xã Lộc An, H.Bảo Lâm) xảy ra cự cãi, xô xát giữa 2 anh em ruột là K’Sum (30 tuổi) và K’Trăng (25 tuổi). Thấy vậy, người em trai thứ 3 là K’San đã cầm dao lao tới đâm một nhát vào anh trai mình là K’Trăng khiến nạn nhân gục tại chỗ. Ngay sau đó, anh K’Trăng được người nhà đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu, nhưng đã tử vong tại bệnh viện do vết thương quá nặng.



Theo ông K’Sim, bố nạn nhân, trong 3 người con trai thì K’Sum và K’San rất chăm chỉ làm ăn trong khi K’Trăng lại đua đòi, không tu chí làm ăn nên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với anh trai và em trai. Chiều 15.9, khi K’Sum và K’San đi làm thuê từ H.Đức Trọng trở về thì thấy nhà cửa bề bộn nên K’Sum trách móc K’Trăng, vì vậy giữa 2 anh em xảy ra xô xát dẫn đến hậu quả đau lòng trên.



Hiện, nguyên nhân vụ đâm chết anh ruột đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

