Pleiku: Mỗi tổ dân phố là một pháo đài chống dịch Covid-19

(GLO)- Công tác phòng-chống dịch Covid-19 đang được triển khai quyết liệt, có sự chung tay của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Đặc biệt, vai trò giám sát của người dân được nâng cao với tinh thần: Mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi thôn, làng, khu phố là một pháo đài chống dịch Covid-19.

Từ ngày 27-7 đến 6-8, tỉnh ta ghi nhận gần 8.000 trường hợp người dân trở về từ Đà Nẵng-ổ dịch Covid-19 lớn nhất cả nước. Bên cạnh việc người dân chủ động đến Trạm Y tế để khai báo y tế thì cũng còn một số trường hợp chưa chủ động. Tuy nhiên, với sự giám sát chặt chẽ của người dân, ngành chức năng địa phương đã kịp thời nắm thông tin, vận động những người này đi khai báo y tế.

Trong những ngày qua, TP. Pleiku là địa phương ghi nhận số lượng người trở về từ vùng dịch Đà Nẵng cao nhất tỉnh. Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo các xã, phường tăng cường triển khai các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19, trong đó, chú trọng vận động người dân chủ động khai báo y tế; tăng cường giám sát, phát hiện các trường hợp đi về từ vùng dịch và hướng dẫn khai báo y tế; phối hợp với các tổ dân phố giám sát chặt chẽ các trường hợp cách ly tại nhà, nơi lưu trú đúng quy định.

Nhân viên y tế phường Phù Đổng (TP. Pleiku) hướng dẫn người dân khai báo y tế. Ảnh: Như Nguyện

Phường Hoa Lư có công dân trở về từ Đà Nẵng khá nhiều trong những ngày qua. Bà Hà Thị Tuyết Lý-Phó Trưởng trạm Y tế phường-thông tin: Từ ngày 27-7 đến 4-8, toàn phường có 316 công dân trở về từ vùng dịch đến khai báo y tế. Qua khai báo, có 4 trường hợp nguy cơ cao buộc phải áp dụng biện pháp cách ly tập trung và 21 trường hợp cách ly tại nhà; số còn lại đã ký cam kết và được hướng dẫn tự cách ly tại nhà theo đúng quy định. “Công tác phòng-chống dịch có sự phối hợp chặt chẽ của người dân và tổ trưởng tổ dân phố cũng rất nhiệt tình, trách nhiệm. Đối với các trường hợp bắt buộc cách ly tại nhà theo quyết định của UBND phường thì nhân viên y tế sẽ đến kiểm tra thân nhiệt 2 lần/ngày; nhắc nhở thường xuyên việc thực hiện các biện pháp phòng bệnh. Đa số người dân đều chấp hành và phối hợp tốt với cán bộ y tế”-bà Lý thông tin.

Giải đáp băn khoăn việc liệu các trường hợp cách ly tại nhà có thực hiện nghiêm túc theo quy định phòng dịch hay không, ông Hoàng Văn Long-Tổ trưởng tổ dân phố 3 (phường Hoa Lư, TP. Pleiku) khẳng định: Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, chúng tôi tuyên truyền, vận động người dân chủ động khai báo y tế ngay sau khi đi từ vùng dịch về. Mỗi người dân là một chiến sĩ chống dịch, chủ động giám sát và báo ngay cho tổ trưởng tổ dân phố khi phát hiện trường hợp trở về từ vùng dịch mà chưa khai báo và bà con sẽ phối hợp với chính quyền để giám sát việc cách ly tại nhà của những người có quyết định cách ly. “Với sự giám sát của chính quyền địa phương và đặc biệt là của nhân dân, tất cả những người thuộc diện cách ly tại nhà đều thực hiện nghiêm quy định, chưa có trường hợp nào vi phạm. Việc giám sát chỉ là phòng ngừa vì hầu hết người dân đều nêu cao ý thức phòng-chống dịch để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng”-ông Long nói.

Cán bộ y tế phường Hoa Lư, TP.Pleiku và tổ dân phố nhắc nhở người dân thực hiện cách ly tại nhà đúng quy định. Ảnh: Như Nguyện

Từ ngày 27-7 đến 4-8, có 268 công dân trở về từ vùng dịch đến Trạm Y tế phường Phù Đổng khai báo y tế. Ủy ban nhân dân phường đã ra quyết định buộc 5 trường hợp cách ly tập trung và 9 trường hợp cách ly tại nhà; số còn lại triển khai ký cam kết và hướng dẫn tự cách ly tại nhà. “Trạm Y tế phường phối hợp chặt chẽ với tổ trưởng tổ dân phố giám sát chặt chẽ các trường hợp cách ly tại nhà, theo dõi nhiệt độ hàng ngày, kịp thời xử lý ngay nếu có bất thường về sức khỏe. Nếu có tin báo về các trường hợp không thực hiện cách ly tại nhà theo quy định thì chúng tôi sẽ phối hợp với Công an triển khai xử lý theo quy định. Tuy nhiên, trên địa bàn phường chưa có trường hợp nào vi phạm”-bà Thái Thị Ánh Thu-Phó Trưởng trạm Y tế phường Phù Đổng cho hay.

Nói về hoạt động giám sát tại cộng đồng, ông Nguyễn Hải Lý-Tổ trưởng tổ dân phố 5 (phường Phù Đổng) cho biết: “Tổ có 25 công dân trở về từ vùng dịch được hướng dẫn cách ly tại nhà. Chúng tôi giám sát chặt chẽ, bản thân các công dân cũng thực hiện nghiêm túc vì họ ý thức được mức độ nguy hiểm của dịch Covid-19. Việc nắm thông tin các công dân từ vùng dịch về cũng rất thuận lợi do sự tự giác của đối tượng và nguồn tin được cung cấp của nhân dân. Thậm chí, có trường hợp người từ vùng dịch chưa về đến nhà nhưng chúng tôi đã được cung cấp thông tin nên kịp thời hướng dẫn đối tượng thực hiện biện pháp phòng-chống dịch.

Để tăng cường phòng-chống dịch Covid-19, lực lượng Công an trên địa bàn TP. Pleiku đã tăng cường kiểm tra, hướng dẫn đăng ký, quản lý cư trú, tạm trú, tạm vắng chặt chẽ nhằm kịp thời phát hiện các trường hợp tạm trú trái phép trong cộng đồng để có biện pháp xử lý. “Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với các tổ dân phố và ngành Y tế để giám sát các trường hợp cách ly tại nhà; trường hợp nào không chấp hành thì xử lý theo quy định của pháp luật. Công an phường cũng đã gửi thông báo cho các cơ sở lưu trú trên địa bàn về tăng cường công tác phòng-chống dịch Covid-19; khi có các đoàn khách nước ngoài hoặc người tới từ vùng dịch thì báo cáo ngay để kịp thời quản lý, giám sát”-Trung tá Lê Văn Sơn-Trưởng Công an phường Phù Đổng-thông tin.

NHƯ NGUYỆN