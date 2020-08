Phụ nữ Tân An chung tay phòng-chống dịch Covid-19

(GLO)- Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Tân An (huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm chung tay phòng-chống dịch Covid-19.

Tặng hơn 5.000 khẩu trang cho người nghèo

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Hội LHPN xã Tân An đã kêu gọi các nhà hảo tâm ủng hộ vải và vận động 20 hội viên, phụ nữ tham gia cắt, may. Đến nay, Hội đã may được hơn 5.000 chiếc khẩu trang để tặng người nghèo và hội viên, phụ nữ đơn vị kết nghĩa (xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ).

Bà Phạm Thị Bình (thôn Tân Hòa) chia sẻ: “Từ trước đến nay, tôi chủ yếu may quần áo. Khi Hội LHPN xã kêu gọi tham gia hoạt động này, tôi bắt đầu học may khẩu trang. Trong hơn 10 ngày, tôi đã may được hơn 1.000 chiếc khẩu trang”.

Sau khi may xong, toàn bộ số khẩu trang được giặt sạch, ngâm nước sát khuẩn rồi mới tặng cho người dân. Khi tặng khẩu trang, cán bộ Hội còn phối hợp tuyên truyền về cách phòng ngừa dịch bệnh như: đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, thông báo kịp thời khi có người đi từ vùng dịch hoặc các địa phương khác về địa phương.

Bà Huỳnh Thị Điệp (thôn Tân Định) cho hay: “Khi được Hội LHPN xã tặng khẩu trang và hướng dẫn cách phòng ngừa dịch Covid-19, tôi liền phổ biến lại cho người thân trong gia đình. Từ đó, hễ đi đâu, nhất là đến nơi công cộng, các thành viên trong gia đình tôi đều đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn khi về nhà để bảo vệ sức khỏe cho bản thân cũng như gia đình và xã hội”.

Trao đổi với P.V, bà Đinh Thị Bler-Chủ tịch Hội LHPN xã Yang Bắc-cho biết: Hội LHPN xã Tân An là đơn vị kết nghĩa với 2 chi hội phụ nữ làng Jun và Jro Ktu-Đak Yang. Ngoài tặng áo quần, nhu yếu phẩm cho hộ nghèo, Hội LHPN xã Tân An còn tặng khẩu trang và tuyên truyền về cách phòng ngừa dịch bệnh.

Hội viên, phụ nữ xã Tân An (huyện Đak Pơ) may khẩu trang tặng người dân. Ảnh: Hồng Thương

Nhiều hoạt động thiết thực

Bên cạnh may khẩu trang, thời gian qua, Hội LHPN xã Tân An còn quyên góp rau xanh để tặng các khu cách ly tập trung. Đến nay, Hội đã quyên góp được hơn 3 tấn rau, củ các loại. Điển hình là bà Nguyễn Thị Cẩm Lê (thôn Tân Phong) đã ủng hộ hơn 1 tấn rau, củ. Bà Lê chia sẻ: “Gia đình tôi kinh doanh mặt hàng này đã hơn 8 năm nay và thường xuyên ủng hộ rau, củ cho người nghèo. Riêng năm nay, gia đình muốn góp thêm một ít rau, củ để tham gia phòng-chống dịch Covid-19”.

Theo bà Bùi Thị Hồng Thắm-Chủ tịch Hội LHPN xã Tân An, ngoài vận động quyên góp rau, củ tặng các khu cách ly, may khẩu trang tặng cho người dân trên địa bàn xã và các đơn vị kết nghĩa, Hội còn phát tờ rơi, xây dựng 3 điểm sát khuẩn đặt tại các khu vực công cộng; phát 200 bánh xà phòng cho người nghèo, 250 chai nước sát khuẩn cho người nghèo và các trường học.

“Thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục vận động các Mạnh Thường Quân hỗ trợ để duy trì hoạt động may khẩu trang và hỗ trợ người nghèo, công nhân thất nghiệp do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Đồng thời, tiếp tục phát tờ rơi, hướng dẫn chị em phụ nữ rửa tay sát khuẩn, cài đặt phần mềm Bluezone; tổ chức các buổi tuyên truyền để nâng cao ý thức, thay đổi hành vi của người dân trong phòng-chống dịch Covid-19 nói riêng, các loại dịch bệnh nói chung”-Chủ tịch Hội LHPN xã Tân An cho hay.

HỒNG THƯƠNG