Gia đình dấu yêu: Hạnh phúc giản đơn

Minh họa: Văn Nguyễn



Chiều chạng vạng, không gian nóng hầm hập, em dẫn con ra sân ngồi hóng mát. Nhìn con chơi đùa, em buồn buồn tâm sự với tôi lúc cả hai cưới nhau và chưa có con, vợ chồng em sống khá tình cảm và vui vẻ.



Vốn có duyên buôn bán, em mở hàng ăn ngay chợ Gò Vấp, và ngày ngày chồng ra phụ em, cuộc sống lúc đó tuy cực nhưng vui. Từ ngày có con đầu lòng, phần vì con quá nhỏ, phần vì chồng không buôn bán được, nên cả hai phân công nhau, vợ bán hàng, chồng ở nhà trông con, làm việc tại nhà. Chỉ một thời gian ngắn, hai vợ chồng lục đục.



Em buôn bán đến tối mịt mới về, và người chồng thường “xỏ xiên” kiểu anh phải làm vợ đủ thứ chuyện. Vì hiểu đàn ông trông con không khéo và kiên nhẫn bằng phụ nữ, nên thỉnh thoảng em nghỉ bán, ở nhà trông con giúp chồng, và mỗi lần như vậy, thì anh chồng lại “xả hơi”, lấy xe đi nhậu nhẹt với bạn bè đến khuya...



Trong khi đó, người anh trong nhà tôi lại gặp xào xáo gia đình vì lý do khác. Anh chị tôi quản lý doanh nghiệp riêng, nên ít có thời gian quan tâm con cái trong nhà, mà phần lớn “khoán” cho cô giúp việc. Lần đó, cô con gái anh viết status trên mạng, trách bố mình không quan tâm con, khiến con tủi thân. Thế là chỉ trong ngày hôm đó, bà ngoại đọc được trạng thái của cháu, bà điện nhắc con gái “bảo chồng con quan tâm cháu bà thêm chút xíu”, còn bà nội tận quê xa thì điện thẳng cho con trai và “sạc” anh một trận vì tội “mê làm ăn bỏ con cái”... Tối hôm đó, phần vì bực bội chuyện làm ăn, phần vì vợ nhắc, mẹ chửi, anh lôi con mình ra sạc lại một trận ra trò, và đến giờ hai bố con còn giận nhau, vợ chồng anh cũng to tiếng vì chẳng ai chịu nhường chút thời gian để ở nhà với con nhiều hơn...



Người trong gia đình không thể không thương yêu nhau, tuy nhiên, câu chuyện ở đây là ai cũng nghĩ như vậy, cho nên nhiều lúc họ lại mải mê với công việc và suy nghĩ riêng của mình theo kiểu “mọi thứ cũng vì quan tâm đến gia đình thôi”... Thực tế là xây dựng gia đình hạnh phúc không chỉ nằm ở việc to tát như kiếm thật nhiều tiền để bảo toàn mọi thứ. Hạnh phúc gia đình đôi khi lại nằm ở những điều rất đơn giản mà trong những lúc bận bịu, mải mê với guồng quay cơm áo quá, mà nhiều người ít nhìn nhận ra.



Sau một ngày làm việc mệt mỏi, tôi trở về cùng vợ con, và phút giây cả nhà cùng ăn bữa cơm chung với nhau, cùng nói đủ thứ chuyện với nhau xung quanh bữa cơm, đối với tôi điều đó là hạnh phúc. Có những lần khác, chỉ từ một lời gợi ý của vợ hay các con, chúng tôi có thể cùng đèo nhau ra quán cho đổi không khí, cùng nhau đi xem phim hoặc đơn giản chỉ là vào quán nhìn con ngồi uống trà sữa, tôi cảm thấy hạnh phúc. Có những lúc bình thường như mọi ngày, vợ chở con ngang qua công ty tôi, và trao cho tôi bữa cơm trưa với món tôi thích, vì hai mẹ con mới đi siêu thị về, tôi cảm thấy tràn trề thương yêu. Những món quà bất ngờ chẳng cần lý do, những sự hỏi han và chia sẻ nhiệt tình từ những thành viên trong gia đình về một câu chuyện của ba, mẹ hay con cái...; tất cả những điều đó tạo ra hạnh phúc mà tiền bạc khó mua được.



Ai cũng phải vất vả cùng vòng xoay cơm áo để bảo vệ và xây dựng gia đình dấu yêu của mình. Tuy nhiên, đừng quá vì điều đó mà đánh đổi đi những hạnh phúc giản đơn khác dưới một mái nhà. Và chính niềm vui, niềm hạnh phúc dù là đơn giản ấy, một khi được sinh ra và bồi đắp mỗi ngày, nó sẽ tạo ra luồng năng lượng tích cực, tạo ra động lực, để mỗi người cảm thấy sự vất vả của mình dành cho gia đình là hoàn toàn xác đáng.

Theo Tạ Tư Vũ (thanhnien)