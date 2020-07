Những ngày qua, cộng đồng người Việt Nam tại Đài Loan, cư dân mạng đã chúc mừng cái kết có hậu của hành trình nữ sinh 19 tuổi người Đài Loan tìm kiếm “người mẹ thứ 2” - một bảo mẫu người Việt sau hơn 10 năm xa cách.





Bà Thu chụp ảnh cùng hai chị em Bội Dư lúc nhỏ tại Đài Loan - Ảnh: NVCC







“Tôi rất nhớ bà”



Tạ Bội Dư cho biết cô đang theo học chuyên ngành thú y tại Trường ĐH Trung Hưng (Đài Trung, Đài Loan). Ý định tìm kiếm bảo mẫu người Việt mà Tạ Bội Dư yêu quý từ nhỏ trở nên mãnh liệt sau khi gia đình cô liên tiếp gặp nạn, ba mất sớm khi cô vừa lên cấp 2 còn mẹ mắc bệnh tâm thần.



Cuộc tìm kiếm của Bội Dư có lúc tưởng như bế tắc vì cô không có nhiều thông tin về người bảo mẫu này ngoài tên gọi là A Qiu (tức Thu) và một tấm hình chụp chung hiếm hoi. Người bảo mẫu từng sống ở nhà cô tại Đài Loan cách đây 15 năm khi cô khoảng 5 tuổi, đang học mẫu giáo, còn em trai cô còn rất nhỏ.



Bội Dư cho biết sau khi vô tình biết chuyện một cô gái tìm được bảo mẫu người Indonesia trong chương trình “Tìm lại người mẹ thứ hai” của Đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, hy vọng gặp lại người bảo mẫu năm xưa lại nhen nhóm trong cô.



Cô liên hệ với Đài RTI và cung cấp thêm một số thông tin: Bà Thu đến nhà cô (nằm trên lầu 11 của một chung cư ở đường Nhân Nhất, khu Tín Nghĩa, TP.Cơ Long, Đài Loan) làm bảo mẫu vào khoảng năm 2005. Sau 3 năm làm bảo mẫu tại nhà Bội Dư, bà Thu chuyển sang giúp việc cho một gia đình khác làm nghề đánh cá ở Đào Viên.





Ảnh kỷ niệm của Bội Dư và mẹ ruột







Thời gian đó, kinh tế gia đình cô sa sút do ba cô làm ăn thất bại. Theo lời Bội Dư kể lại, vào năm cuối tiểu học, cô được ba mẹ đưa đi thăm bà Thu và trước khi chia tay, bà Thu mắt rớm lệ nhất định dúi vào tay cô 1.000 Đài tệ.



Hành trình tìm “mẹ” của Bội Dư khiến nhiều người cảm động khi nghe cô tâm sự: “Những năm gần đây ý nghĩ đi tìm mẹ Thu cứ lớn thêm trong tôi mỗi ngày. Tôi rất muốn tìm lại mẹ nhưng chưa có cơ hội và luôn nghĩ rằng rất khó vì Việt Nam rộng lớn như vậy”.



Bội Dư cho biết nếu may mắn tìm được người mẹ thứ hai này, cô muốn đưa bà Thu về nhà và đi thăm bà nội của cô sống ở gần đó. Cô luôn xem bà Thu như người thân trong nhà.



Cộng đồng mạng góp sức



Sau khi Đài RTI phát sóng câu chuyện của Bội Dư cùng với sự hỗ trợ tìm kiếm của cộng đồng mạng, tung tích về người bảo mẫu này đã xuất hiện. Sau khi được kết nối, bà Thu và Bội Dư đã gọi facetime nói chuyện với nhau. Bội Dư cho biết bà Thu vẫn hiểu được tiếng Đài Loan. Trao đổi với PV Thanh Niên, Bội Dư chia sẻ: “Tôi hy vọng người mẹ thứ hai của tôi luôn khỏe mạnh và bình an. Sau khi hết dịch Covid-19, tôi có ước nguyện được sang Việt Nam gặp bà”.



PV Thanh Niên đã liên lạc với bà Thu thì được biết tên họ đầy đủ của bà là Lê Thị Thu (sinh năm 1972), hiện sống ở đảo Cô Tô (Quảng Ninh) và làm nội trợ. Bà Thu cho biết bà sống và làm việc ở Đài Loan 6 năm, trong đó 3 năm đầu làm bảo mẫu cho nhà Bội Dư.



Kể chuyện “gặp lại” Bội Dư qua... điện thoại, bà chia sẻ: “Thoạt đầu tôi không tin là bé đi tìm tôi. Chỉ sau khi nhìn tấm hình chụp chung mới tin được. Nhà Bội Dư là gia đình đầu tiên tôi làm khi vừa sang Đài Loan. Tôi quý hai bé như con mình. Bố mẹ Bội Dư lúc đó rất bận, đi làm cả ngày. Các bé rất quấn tôi”.



“Cả gia đình Bội Dư yêu quý tôi như người thân trong nhà và tôi cũng vậy. Tôi rất hạnh phúc khi được công ty Đài Loan hứa tài trợ đưa sang thăm chị em Bội Dư. Hy vọng dịch Covid-19 hết nhanh nhanh để tôi được sang gặp các cháu”, bà nói.











Cuộc trùng phùng cảm động của Bội Dư và bảo mẫu thu hút sự quan tâm và ủng hộ của người dân Đài Loan và cộng đồng người Việt tại đây. Chị Nguyễn Phương Lan - người Đài Loan gốc Việt hiện là Tổng giám đốc Công ty du lịch Đông Nam Á tại Đài Loan, cho biết chị rất xúc động khi biết câu chuyện này và sẽ tạo điều kiện cho cuộc gặp mặt theo ý nguyện của Bội Dư. Chị sẽ làm giấy mời bảo lãnh và tài trợ chuyến đi Đài Loan cho bà Thu thăm lại hai chị em Bội Dư. Đồng thời, nếu Bội Dư muốn sang Việt Nam thăm bà Thu thì công ty cũng sẽ cử người hỗ trợ cô.





Theo Lucy Nguyễn (thanhnien)