Đau đớn những vụ tự tử cùng con xuất phát từ mâu thuẫn gia đình

Vì những mâu thuẫn gia đình, một số bậc cha mẹ tước đi mạng sống không những của chính mình mà còn mang theo cái chết của con họ, để lại nỗi đau khôn cùng cho những người ở lại.



Đau lòng mẹ ôm 3 con nhảy sông tự tử khiến cả 4 thiệt mạng

Khởi tố người mẹ 20 tuổi giết con 3 tuổi rồi tự tử bất thành



Những ngày qua, dư luận không khỏi bàng hoàng, xót xa trước vụ việc người mẹ mang theo 2 đứa con nhỏ chỉ mới 4 tuổi và 8 tháng tuổi gieo mình xuống dòng sông Thương (huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) tự tử.



Hiện có nhiều luồng ý kiến cho rằng, nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn gia đình cũng như trạng thái trầm cảm sau sinh của người mẹ đã dẫn đến sự việc thương tâm này.



Người thân đang tổ chức lễ tang cho các nạn nhân



Trước đó, cũng đã có nhiều vụ việc vì một số mẫu thuẫn không thể giải quyết được trong gia đình mà những người bố, người mẹ đã chọn cách kết thúc cuộc đời của mình và các con.



Trước đó hơn chỉ hơn 3 tháng, vào khoảng 21h ngày 1/3/2020, người dân phường Hải Hoà, TP. Móng Cái (Quảng Ninh) phát hiện anh Nguyễn Văn C. (SN 1993) và 2 con trai là cháu Nguyễn Trung K. (SN 2015) và Nguyễn Minh Kh. (SN 2017) uống thuốc chuột tự tử tại nhà riêng.



Khi phát hiện sự việc, người dân đã nhanh chóng đưa 3 bố con đi cấp cứu. Nhưng đến 23h30 anh C. và cháu K. đã tử vong tại Trung tâm y tế huyện Móng Cái, người con trai út trong tình trạng nguy kịch.



Theo thông tin ban đầu, anh C. và vợ là chị Cao Ngọc H. (SN 1993) nảy sinh mâu thuẫn về kinh tế nên chị H. đòi ly hôn. Trong lúc quẫn trí, anh C. đã pha thuốc chuột rồi cùng uống với 2 con trai.



Vợ chồng xích mích, thai phụ ôm 2 con nhảy sông tự tử



Ngày 3/9/2019, chị Chu Thị Vân (SN 1992, ) giận chồng và lấy xe máy chở theo 2 con là Võ Thị V. (SN 2013) và Võ Gia H. (SN 2014) bỏ về nhà ông ngoại.



Đi tới khu vực cầu Diễn Ngọc giáp ranh với xã Diễn Hoa (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An), chị bất ngờ dừng xe, tháo dép, áo khoác rồi ôm 2 con nhỏ lao xuống sông sâu.



Được biết, chị Vân lấy chồng về xã Thọ Thành (huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) đã 5 năm và có hai con nhỏ, 1 gái và 1 trai. Thời điểm xảy ra vụ việc, chị Vân đang mang thai đứa con thứ 3 mới hơn 2 tháng.



Khu vực cầu nạn nhân tự tử



Theo điều tra, nguyên nhân dẫn đến hành động dại dột, lấy đi 4 sinh mạng của chị Chu Thị Vân là do vợ chồng có xảy ra xích mích với nhau trong cuộc sống.



Từ mâu thuẫn cho ghen tuông, tối ngày 28/10/2018, vợ chồng chị Lê Thị S. (SN 1980) và anh Viên Đình T. (SN 1978), ngụ xóm 11, xã Quảng Hải, tỉnh Thanh Hóa xảy ra chuyện đau lòng.



Người chồng cho rằng 2 đứa nhỏ không phải con mình nên chị S. sinh ra nghĩ quẩn và tìm đến cái chết bằng việc pha thuốc diệt cỏ vào sữa uống của 2 con là Viên Thị T. (SN 2009) và Viên Đình T. (SN 2014). Ngay sau đó, người mẹ này cũng uống để tự tử. Dù sự việc nhanh chóng được phát hiện nhưng vẫn không cứu được chị S. và con trai.



Được biết, chị S. và anh T. có với nhau 3 người con, gia đình thuộc diện khó khăn. Đứa con đầu khi đó đang học lớp 7 nhưng có vấn đề về tâm lý.



Anh T. làm thợ xây còn chị S. làm nhân công cho một trang trại gần nhà. Thời điểm xảy ra sự việc, người con cả không có ở nhà nên không chứng kiện vụ việc đau lòng.



Cũng gần như câu chuyện trên, anh Nguyễn Văn Duy (trú tại Thanh Oai, Hà Nội) và chị H. kết hôn năm 2008 nhưng hiếm muộn con. Sau thời gian dài chữa trị, năm 2013, người vợ sinh bé trai đầu lòng và hai năm sau có thêm một bé gái.



Mâu thuẫn bắt đầu từ tháng 4/2018 khi anh D. nghe tin vợ ngoại tình. Nghi 2 đứa bé không phải con đẻ, anh ta âm thầm đi xét nghiệm ADN. Nhận được kết quả không mong muốn, anh Duy và vợ xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, người vợ đưa 2 đứa trẻ về nhà mẹ đẻ và đề nghị ly hôn. Do bực tức, Duy nảy ra ý định đầu độc 2 cháu bé để trả thù sự phản bội của người vợ.



Trưa 18/5/2018, anh D. mua thuốc trừ sâu về giấu trong nhà. Sáng hôm sau, anh ta đón 2 con về chơi rồi pha thuốc độc vào nước cho hai đứa trẻ uống.



Sau khi hoàn thành mục đích, Duy uống nốt số thuốc độc còn lại để tự tử nhưng bị nôn hết ra. Sau đó, Duy nhảy từ tầng 3 xuống tự vẫn nhưng thoát chết do được cấp cứu kịp thời.



TAND Hà Nội tuyên án Nguyễn Văn Duy tử hình về tội giết người



Mỗi đứa trẻ sinh ra có quyền được sống, bản thân cha mẹ sinh con ra cũng không có quyền tước đoạt quyền thiêng liêng đó.



Những đứa trẻ vô tội vốn không có khả năng tự vệ và hơn hết chúng không có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm về chuyện của người lớn.



Nhưng chỉ trong một phút dại dột vì những mâu thuẫn trong gia đình mà các bậc làm cha, làm mẹ cho mình cái quyền tước đi mạng sống của chính con mình, bản thân mình, để lại nỗi đau khôn cùng cho những người ở lại.



https://danviet.vn/dau-don-nhung-vu-tu-tu-cung-con-xuat-phat-tu-mau-thuan-gia-dinh-20200712202433979.htm

Theo Vietnamnet/Dân Việt