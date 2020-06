Mâu thuẫn, con trai tưới 5 lít xăng lên người cha rồi châm lửa đốt

Trong lúc mâu thuẫn, gã thanh niên đã lấy can xăng 5 lít tưới vào người cha ruột rồi châm lửa đốt, khiến 4 người trong gia đình bị bỏng nặng.







Ngày 8-6, Công an thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ dùng xăng đốt khiến 4 người trong gia đình ông Nguyễn Tấn Lợi (52 tuổi; ngụ khu phố Tân Hòa, phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn) bị bỏng nặng.





Ảnh minh họa





Thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ khuya 5-6, ông Nguyễn Tấn Lợi sau khi đi nhậu say về thì xảy ra mâu thuẫn với con trai là Nguyễn Minh Tới (21 tuổi). Cãi nhau một lúc, Tới lấy 5 lít xăng trong can nhựa tưới vào người cha mình rồi bật quẹt lửa đốt.



Sau khi bị con trai biến thành "đuốc sống", ông Lợi lăn lộn kêu cứu. Thấy vậy, bà Lê Thị Rớt (51 tuổi) và Nguyễn Minh Thuận (10 tuổi) là vợ và con ông Lợi xông vào dập lửa cũng bị cháy lây.



Vụ cháy đã khiến 4 người trong gia đình ông Nguyễn Tấn Lợi bị bỏng nặng. Riêng ông Lợi bị bỏng rất nặng, hiện đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.



Theo Đức Anh (NLĐO)