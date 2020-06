Khởi tố đối tượng hành hạ, đánh bầm dập 3 con riêng của vợ hờ

Thấy 3 cháu nhỏ là con riêng của vợ hờ đi chơi về lấm bẩn, đối tượng đã hành hạ, đánh các cháu gây thương tích.





Ngày 4-6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông cho biết đang hoàn tất hồ sơ đề nghị truy tố đối với Nguyễn Hoàng Anh (SN 1981, ngụ thị trấn Ea T’ling, huyện Cư Jút) về hành vi cố ý gây thương tích.





Đối tượng Nguyễn Hoàng Anh tại cơ quan công an



Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Hoàng Anh và chị Đ. sống với nhau như vợ chồng ở tổ 1 (thị trấn Ea Tling). Ngày 26-4, thấy 3 con riêng của chị Đ đi chơi về muộn và trên người có nhiều đất bẩn nên đối tượng Anh dùng cây tre và tấm ván gỗ đánh các cháu M. (SN 2010), D. (SN 2013) và Tr. (SN 2015. Thấy con bị đánh, chị Đ vào can ngăn cũng bị đối tượng Anh đánh vào người.



Sau khi đánh các con riêng của vợ hờ gây thương tích, đối tượng Anh bắt các cháu quỳ gối xuống nền nhà. Sáng 27-4, hàng xóm của chị Đ thấy các cháu bị thương tích nên trình báo cơ quan công an.



Theo kết quả giám định, cháu M thương tích 8%, cháu D thương tích 9% và cháu Tr thương tích 6%. Tại cơ quan công an, đối tượng Anh khai nhận trước đó đã nhiều lần đánh các con riêng của chị Đ.



Theo Cao Nguyên (NLĐO)