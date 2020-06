Đak Pơ: Chung tay thắp sáng đường quê

Ông Huỳnh Văn Hơn-Phó Chủ tịch UBND huyện Đak Pơ: “Nhằm góp phần xây dựng thôn làng sáng-xanh-sạch-đẹp, những năm qua, người dân các xã Tân An, Cư An, Hà Tam, An Phú và thị trấn Đak Pơ đã lắp đặt được 1.119 bóng điện với chiều dài tuyến là 51,595 km. Ánh sáng điện đã góp phần làm đẹp đường làng ngõ xóm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Thời gian đến, huyện sẽ chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp tục rà soát, tổng hợp nhu cầu của người dân tại các tuyến đường còn lại, xây dựng kế hoạch triển khai dần theo hướng ưu tiên những tuyến đường có nhu cầu thiết yếu trước theo phương châm nhân dân góp tiền mua vật tư, chi trả tiền thi công, huyện trả tiền điện tiêu thụ”.