Đà Nẵng: Con rể đâm bố vợ tử vong vì bị khuyên can chuyện gia đình

Thấy con gái cãi nhau với chồng, ông Nguyễn Văn Can (SN 1968, trú xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) khuyên can thì bị con rể dùng dao đâm tử vong.





Thông tin ban đầu, trưa 12-6, đối tượng Dương Văn Tuấn (SN 1996, trú xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) về nhà bố vợ ở xã Hòa Phong (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) thì xảy ra mâu thuẫn với vợ mình.





Đối tượng Dương Văn Tuấn tại trụ sở Công an





Tại đây, Tuấn và vợ cãi nhau vì xích mích chuyện gia đình. Thấy hai con to tiếng, ông Nguyễn Văn Can đứng ra can ngăn. Bực tức, Tuấn rút dao đâm bố vợ từ phía sau lưng, vết đâm thấu phổi.



Bị nhát đâm chí mạng từ con rể, ông Can trọng thương, tử vong ngay sau đó. Sau khi đâm chết bố vợ, Tuấn đến trụ sở Công an để tự thú.



Đến 16 giờ ngày 12-6, Công an huyện Hòa Vang đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.



Theo Q. Luật (NLĐO)