Bé gái bị cha ruột bạo hành: Lần đầu tiên con biết có ngày 1.6

Nhiều nhà hảo tâm đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu để thăm bé gái bị cha ruột hành hạ được chuyển đến từ tỉnh Sóc Trăng. Hiện sức khỏe bé đã ổn định, ăn uống tốt.





Nằm điều trị tại Khoa nội, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu, cháu N. cho biết: “Lần đầu tiên con biết có ngày Quốc tế Thiếu nhi. Từ trước tới giờ, con đâu có được tặng quà nhiều như vầy”.



Ngày 1.6, sức khỏe của cháu N. đã ổn định. Bé nói, cười vô tư và tỏ ra tất thích thú với các món quà mà các nhà hảo tâm đến tặng, chia sẻ.

Cháu N. đang dần hồi phục tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu.





Trước đó, lãnh đạo UBND thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng cùng đại diện các cơ quan đoàn thể của địa phương này đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu để thăm và tặng quà cho bé Danh Thị N. (6 tuổi, ngụ ấp Prey Chóp B, xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu). Bé N. là nạn nhân trong vụ Danh Đa (sinh năm 1996, ngụ ấp Pray Chop B) hành hạ con gái dã man vào chiều 28.5.



Nghe tin cháu N. bị cha bạo hành nhập viện, rất nhiều người dân Bạc Liêu, Sóc Trăng tìm đến nơi cháu N. điều trị tặng quà, tiền cho cháu N. nhằm giúp bé vượt qua nỗi đau.



Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu cho biết, N. may mắn chỉ chấn thương phần mềm. Sọ não và các cơ quan nội tạng chưa phát hiện tổn thương, bé ăn uống tốt và sức khỏe dần hồi phục.



Đối với Danh Đa, Công an thị xã Vĩnh Châu khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với người này về hành vi "hành hạ trẻ em". Theo quyết định khởi tố, Danh Đa có hành vi thường xuyên đánh đập con gái là bé N. nên bị xử lý theo Khoản 2, Điều 185, Bộ luật Hình sự.



Như Lao Động đã thông tin, chiều 28.5, một tài khoản Facebook đăng tải đoạn clip dài hơn 3 phút ghi lại cảnh một người đàn ông đang có hành vi trói, đánh đập tàn nhẫn bé gái. Sự việc được cho là xảy ra tại ấp Prey Chóp B, xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Đoạn clip trên đã thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ, bình luận và bày tỏ cảm xúc.



Sau khi xem clip, cơ quan Công an ở Vĩnh Châu đã xác định được danh tính người đàn ông trong clip là Danh Đa nên đưa thanh niên này về trụ sở Công an xã Lai Hòa để làm việc. Bé N. sau đó được cơ quan chức năng đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu điều trị.



Tại cơ quan điều tra, Danh Đa khai nhận người bị Đa trói, rượt đánh là con gái lớn của mình. Nguyên nhân xảy ra vụ việc là do Đa phát hiện con gái mình lấy gạo đổ vào đống cát để đùa nghịch nên anh ta tức giận, dẫn đến việc đánh con gái như trong đoạn clip.



Sau khi tạm giữ hình sự Danh Đa vào tối 28.5, cơ quan điều tra đã đưa bé N. đi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu.



Theo Công an xã Lai Hòa, Đa thường xuyên say rượu, có lần đánh đập cả cha, mẹ mình. Chính vì vậy, vợ Đa ra đi để lại 3 con nhỏ cho Đa chăm sóc. Tuy nhiên, nhiều lần say rượu về, Đa đánh đập con khiến nhiều người bức xúc.

Theo NHẬT HỒ (LĐO)