Nha Trang: Cãi nhau, chị đâm chết em

Công an tỉnh Khánh Hòa đang củng cố hồ sơ làm rõ vụ 1 người chết xảy ra tại thôn Thái Thông 2, xã Vĩnh Thái, TP Nha Trang.

Nha Trang: Một quân nhân đâm chết vợ vì... nhậu khuya

Công an tạm giữ bà Nga để làm rõ vụ việc





Ngày 23-5, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm trật tự xã hội, Công an tỉnh Khánh Hòa, xác nhận bà Nguyễn Thị Thanh Nga (SN 1980, ngụ tại thôn Phú Vinh, xã Vĩnh Thạnh, TP Nha Trang) đã ra đầu thú vì liên quan đến một vụ án mạng xảy ra tại địa bàn xã Vĩnh Thái (TP Nha Trang). Đây là vụ án xảy ra giữa 2 chị em trong một gia đình.



Theo đó, chiều 22-5, tại căn nhà trên đường Núi Cấm 1, thôn Thái Thông, xã Vĩnh Thái do gia đình bà Nga thuê lại để bán đồ ăn sáng, cà phê, bà Nga và em trai là Nguyễn Thanh T. (SN1987) xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi nhau. Bà Nga bực tức lấy con dao trong quán đâm người em trai, khiến ông T. bị thương nặng. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, ông T. đã tử vong khi chưa đến bệnh viện.



Hiện lực, lượng công an đã tạm giữ hình sự Nga để lấy lời khai, điều tra vụ trọng án này.



Theo K.Nam (NLĐO)