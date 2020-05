Một phụ nữ bị người tình đâm tử vong

Sau khi bị đâm tử vong, công an đã triệu tập người tình của nạn nhân.





Ngày 11-5, Đại tá Trần Văn Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tiến hành điều tra vụ án một phụ nữ nghi bị người tình đâm tử vong.



Trước đó, khoảng 13 giờ 30 ngày 10-5, người dân gần nhà bà Trần Thị H. (47 tuổi, ở tổ dân phố Vạn Mỹ, Thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa) nghe tiếng la hét nên chạy đến thì thấy bà H. nằm bên vũng máu. Nạn nhân ngay lập tức được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.





Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: M.T



Nhận được tin báo lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường điều tra vụ việc. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ một con dao, nạn nhân có vết thương phía sau hông trái.



Đến 19 giờ 30 phút cùng ngày, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã triệu tập ông Nguyễn Đình P. (46 tuổi, trú xã Nghĩa Mỹ, huyện Tư Nghĩa) để điều tra. Tại cơ quan công an, bước đầu ông P. thừa nhận mình chính là hung thủ đâm bà H. tử vong.



Người dân địa phương cho biết, chồng bà H. đã mất cách đây 5 năm. Ông P. có quan hệ tình cảm với bà H. từ nhiều năm nay. Trước khi xảy ra vụ án mạng, bà H. và ông P. có xảy ra cãi vã to tiếng.



