Mách các bà nội trợ loại nước mát giúp thanh nhiệt trong ngày hè nóng bức

Những loại thức uống giải nhiệt mùa hè mát lạnh có thể giúp thanh nhiệt, giải độc luôn được các chị em nội trợ quan tâm vào ngày hè oi bức này.

Quan tâm an toàn thực phẩm bếp ăn trường học

Cách ly xã hội: Mỗi người trong gia đình đều có thể thành "siêu đầu bếp"





Nước rau má



Nước rau má uống rất tốt vào mùa hè bởi có tác dụng thanh nhiệt, giải độc tốt. Rau má là một loại thảo dược có tính hàn, vị đắng dịu, trong thành phần của nó chứa nhiều vitamin K, B1, B2, B3, vitamin K. Đây đều là những chất rất tốt cho cơ thể, giúp bạn giảm được tình trạng căng thẳng, đào thải độc tố trong gan, thúc đẩy sự hoạt động của hệ tiêu hóa.



Bí đao



Bí đao vị thuốc giải độc, lợi tiểu, trị ung nhọt, táo bón trong dân gian. Tuy nhiên, việc dùng nước ép bí đao lại rất khó khăn với nhiều người vì khá khó uống. Để thay đổi điều này, bạn chỉ cần nấu bí đao thành dạng sâm và dùng hằng ngày, rất thơm ngon và tốt cho sức khỏe.



Nước râu ngô



Từ lâu, dân gian đã biết sử dụng râu ngô nấu nước uống để ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường, cao huyết áp. Chưa hết, với đặc điểm là có vị ngọt, tính bình nên khi nấu nước uống hàng ngày cũng mang lại tác dụng giải nhiệt rất tốt. Để tăng hiệu quả của nó, có thể cho thêm mía, lá dứa vào để nấu cùng.



Nước đỗ đen



Theo y học cổ truyền, đỗ đen và nhiều loại đậu khác như đỗ xanh, đỗ đỏ… đều có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, làm đẹp da. Ngoài ra, nếu dùng đúng cách đỗ đen có thể chữa được nhiều chứng bệnh khác nữa như lở loét, làm sáng mắt, chữa mụn nhọt, sốt, cảm nắng, say nắng.



Đặc biệt, trong những ngày thời tiết nắng nóng gay gắt thì tình trạng cảm nắng, say nắng rất dễ xảy ra. Khi không may gặp phải tình trạng này, nếu còn chưa biết say nắng nên uống nước gì thì thức uống này là một lựa chọn tốt.



Nước sâm từ các loại cỏ



Bạn có thể tìm mua mua những bó lá đủ loại như: râu bắp, lá dứa, rong biển, bọ mắm, mía lau, rễ tranh, cây mã đề, cây lẻ bạn,… về nấu cùng ít đường phèn. Sau đó lọc lấy phần nước là bạn đã có ngay nước sâm thần thánh thơm lừng và rất tốt cho cơ thể.



Tất cả những loại cỏ này đều có tính mát, giúp giải độc và tiêu viêm rất tốt. Cùng với đó là hương thơm ngọt ngào, hấp dẫn rất dễ khiến bạn nghiện món thức uống này.



Tuy các loại nước mát rất tốt trong việc thanh lọc cơ thể nhưng bạn cũng không nên quá lạm dụng, đặc biệt đối với những ai mắc bệnh huyết áp thấp thì không nên dùng nhiều.



https://laodong.vn/chuyen-nha-minh/mach-cac-ba-noi-tro-loai-nuoc-mat-giup-thanh-nhiet-trong-ngay-he-nong-buc-807070.ldo

Theo Hải Ngọc (LĐO)