Ghen tuông, chém vợ nhiều nhát rồi nhảy xuống sông tự tử

Nghi ngờ ngoại tình, đối tượng đã dùng dao chém liên tiếp vào người vợ, rồi nhảy xuống sống tự tử, nhưng bất thành.





Ngày 6.5, Viện KSND TP.Cần Thơ cho biết, cơ quan này vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Trần Khánh Vân (sinh năm 1997, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) để điều tra về tội giết người.



Thông tin ban đầu cho biết, Vân có người vợ là chị Phạm Huỳnh E. (sinh năm 1997, ngụ tỉnh An Giang), cả hai cùng làm nghề chở thuê bằng ghe.



Thời gian gần đây, Vân nghi ngờ vợ có quan hệ bất chính với người khác nên hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.



Vào trưa ngày 2.5, vợ chồng Vân đậu ghe chờ lấy hàng hóa trên sông Hậu (thuộc phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, TP.Cần Thơ). Lúc này, Vân thấy vợ nằm võng bấm điện thoại, nên không hài lòng, rồi xảy ra cự cãi.



Trong lúc bực tức, Vân lấy dao chém liên tiếp vào đầu và cổ chị E. cho đến khi cây dao bị rớt xuống ghe. Sau khi gây án, Vân lấy dao tự đâm mình rồi nhảy xuống sông tự tử.



Phát hiện vụ việc, người dân đã đưa cả hai vợ chồng đi cấp cứu. Hiện sức khỏe của Vân đã ổn định, riêng chị E. vẫn còn đang cấp cứu tại bệnh viện.

https://laodong.vn/phap-luat/ghen-tuong-chem-vo-nhieu-nhat-roi-nhay-xuong-song-tu-tu-803515.ldo



Theo TRẦN LƯU (LĐO)