Bị vợ "cắm sừng"... em kéo anh đi tù!

Lâu nay thấy vợ lạnh nhạt với mình nên Mai Văn Quan (1987, trú P. Vĩnh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa) nghi ngờ bị vợ “cắm sừng” nên cất công tìm hiểu.



Đi tù 13 năm vì dùng dao "năn nỉ" vợ hàn gắn tình cảm

Bạn thân hỗn chiến vì 1,6 triệu đồng, người chết, kẻ đi tù







Lần mò thu thập thông tin và tổng hợp những biểu hiệu khác lạ của vợ, Quan nghi vợ mình đang “qua lại” với Nguyễn Phan Kim Nhựt. Chiều 16-8-2019, Quan nhậu và tâm sự nỗi lòng bị “cắm sừng” với nhóm “chiến hữu”, gồm: Lương Ngọc Tuấn (1982), Mai Văn Xin (1980, anh ruột Quan), Nguyễn Đức Thịnh và Khôi (chưa xác định). Quan rủ cả nhóm đi tìm Nhựt để làm rõ vấn đề nhưng Thịnh can ngăn vì cả nhóm đã uống say, còn Khôi thì bỏ về. Tuy nhiên, Quan, Xin, Tuấn không chấp nhận, nhất quyết phải đi tìm Nhựt làm cho ra nhẽ. Sau đó, Quan đi về phòng trọ bắt vợ đi cùng cả nhóm để tìm Nhựt, dù không muốn đi nhưng sợ Quan đánh nên vợ phải đi cùng.





Bị cáo Quan, Tuấn và Xin tại tòa.





Khi cả nhóm đến công trình xây dựng nơi Nhựt đang làm việc thì Quan, Tuấn, Xin đi vào tìm Nhựt. Có lẽ do “có tật giật mình” nên khi thấy Quan kéo “chiến hữu” đến tìm, Nhựt liền trốn phía sau công trình nhưng vẫn bị Xin phát hiện, túm áo lôi ra ngoài. Nhựt giằng co thì bị Quan xông vào đánh liên tiếp, còn Tuấn dùng 1 cây sắt đe dọa, buộc Nhựt phải đi ra ngoài. Tiếp đó, Quan túm áo kéo Nhựt đi ra khỏi công trình rồi đẩy Nhựt lên xe máy do vợ Quan đang cầm lái, buộc chở ra nghĩa trang nói chuyện, Tuấn và Xin cũng chạy theo sau. Ra đến nghĩa trang, Quan bắt vợ mình và Nhựt ngồi xuống rồi tra hỏi về mối quan hệ giữa 2 người rồi Quan, Tuấn, Xin tiếp tục đánh Nhựt.



Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, sau khi đánh và tra hỏi, Quan bắt Nhựt và vợ đi về phòng trọ của mình tiếp tục bắt cả hai quỳ trước phòng và xin lỗi Quan. Sau đó, mẹ của Nhựt đến xin Quan thả Nhựt ra nhưng Quan không đồng ý nên người nhà của Nhựt đến cơ quan Công an trình báo vụ việc. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, lực lượng Cảnh sát 113 phối hợp cùng Công an địa phương đến hiện trường bắt quả tang Quan cùng đồng phạm đang bắt giữ Nhựt.



Ngày 24-5, TAND TP Nha Trang cho biết đã xét xử, tuyên phạt các bị cáo: Mai Văn Quan 5 năm 3 tháng tù; Lương Ngọc Tuấn và Mai Văn Xin đồng mức án 5 năm tù đều về tội “Bắt giữ người trái pháp luật”.



Theo HOÀNG VĂN (cadn)