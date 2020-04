Ông cụ 74 tuổi bị chém 17 nhát: Những vết dao đứt tình ruột thịt

Người cha bị chém thừa nhận do quá bức xúc vì bị chửi bới thường xuyên nên cầm dao gây thương tích cho con trước, dẫn đến việc cháu ruột dùng dao "băm vằm" 17 nhát trên mặt.





Nghi án giành đất, con rạch nát đầu cha già bệnh tật

Cụ Đoàn Tám với chi chít các vết thương trên vùng đầu, mặt nhưng may mắn chỉ ở phần mềm - Ảnh: DUY THANH





Liên quan đến vụ cụ Đoàn Tám (74 tuổi, ở xã An Mỹ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) "tố" bị con cháu dùng dao gây hàng chục vết thương trên vùng đầu mặt do tranh chấp đất, sáng 26-4, phóng viên Tuổi Trẻ Online đã tìm đến hiện trường vụ việc tại nhà ông Đoàn Châu Triệu (48 tuổi, con trai cả của cụ Tám).



Cha con mâu thuẫn hơn 2 năm



Nhà ông Triệu ở cùng thửa đất với nhà cụ Tám, ngăn cách nhau bằng một rào lưới B40.



Ông Triệu kể năm 1998, cha mẹ cho vợ chồng ông xây ngôi nhà ngói cấp bốn trên đất của gia đình. Năm 2015, mẹ ông mất do tai nạn giao thông, vợ chồng ông ở gần cha nên chăm sóc, chạy chữa bệnh bướu cổ ác tính cho ông cụ.





Nhà ông Đoàn Châu Triệu, nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: DUY THANH



"Cách đây khoảng 2 năm, cha tôi đòi bán đất để chữa bệnh. Anh em chúng tôi có khuyên là nên bán khu đất rẫy rộng khoảng 500m2, còn thửa đất gia đình giữ lại. Ba tôi kêu người ngoài bán rẫy, đưa sổ đỏ cho họ. Tôi bàn với 3 em gái và em trai thống nhất với cha là để các con góp tiền mua, đừng bán cho người ngoài. Cha tôi đồng ý bán cho mấy anh em tôi với giá 70 triệu đồng chứ tôi không ngăn cản ông bán đất" - ông Triệu cho biết.



Còn cụ Tám kể khoảng 2 năm trước, cụ họp gia đình, nói lấy phần đất mà ông Triệu rào ở lâu nay (có nhà ông Triệu) chia thành 6 lô. Trong đó, ông cho ông Triệu 3 lô, chịu trách nhiệm lo các đám giỗ; cho con trai út là Đoàn Huỳnh Đượng 2 lô; 1 lô còn lại định cho cháu đích tôn Đoàn Công Minh (con ông Triệu).



"Vậy nhưng Đượng không lấy, nói để giao cho các anh chị em nhận vì vợ Đượng bị bệnh, không làm giỗ chạp hằng năm được. Như vậy riêng gia đình Triệu đã được 6 lô mà nó không chịu, đòi thêm 1 lô đất ở phần của tôi nữa, nói là đất của mẹ" - cụ Tám kể.



Ông Triệu thì lại nói rằng đất cha mẹ chỉ ông xây nhà từ năm 1998, xây phần lớn chiều ngang thửa đất, giờ cha chia lô, không lẽ phải phá nhà để cắt chia đất cho anh em nên ông không bằng lòng. "3 đứa em gái tôi nói không nhận đất, cho hết phần chúng lại cho tôi, vậy mà ba tôi không thuận" - ông Triệu nói.



Cụ Tám nói do bất đồng như vậy nên ông quyết định không cho đất như trước nữa, mà định cho 5 người con mỗi người chỉ 1 lô đất, phần còn lại của cụ. Ông Triệu không đồng ý nên tháng 6-2019, cụ Tám khởi kiện con trai cả ra TAND huyện Tuy An.



Theo quyết định công nhận sự thỏa thuận của các bên đương sự mà TAND huyện Tuy An ban hành ngày 13-3-2020, thì trên cùng thửa đất số 47, cụ Tám được sử dụng 575,5m2, còn ông Triệu sử dụng 837,8m2.



Giọt nước tràn ly



Tòa đã phân minh nhưng mâu thuẫn cha - con chưa thể hàn gắn mà ngày càng phức tạp. Ông Triệu nói năm 2019, cụ Tám vác rựa sang nhà ông đòi chia đất, sau đó cãi vã và gây thương tích cho vợ ông ở tay 11%.





Kính cửa nhà ông Triệu vỡ tan trong vụ ẩu đả - Ảnh: DUY THANH





Ông Triệu kể trưa 20-4, ông và con trai Đoàn Công Minh (24 tuổi) cùng 3 người quen có uống bia tại nhà. Tiệc tan, ông nằm trên võng trước sân "khóc, than lớn tiếng" rằng vì chuyện đất cát mà tình cha con tan nát. "Tôi đang nằm trên võng thì bất ngờ cha tôi dùng dao đâm bổ xuống. Tôi né tránh, mũi dao cắt qua một đường trên cánh tay gần vai. Lúc ấy, tôi chạy ra sau nhà…" - ông Triệu vạch áo để lộ ra vết cắt trên cánh tay phải còn mấy mũi chỉ khâu.



Bà Nguyễn Thị Thanh, vợ ông Triệu, nói thấy cha bị ông nội đâm, Minh dùng một khúc cây đánh vào tay cầm dao của cụ Tám. Mọi người can ngăn, đẩy Minh về phía sau nhà.



Lát sau, em ông Triệu là Đoàn Huỳnh Đượng vác rựa xông vào đòi chém cha con ông Triệu. Minh lấy con dao dưới bếp chạy lên đâm, chém ông Đượng gây 3 vết thương. Sau đó, Minh dùng dao tấn công cụ Tám làm cụ bị tổng cộng 17 vết thương ở đầu, mặt và tay.



Trưa 26-4, trên giường bệnh, cụ Tám nói do tranh chấp đất, vợ chồng ông Triệu thường xuyên chửi rủa ông thậm tệ, trưa 20-4 nhậu xong thì chửi tiếp khiến cụ bức xúc.



"Ban đầu tôi xách cái cây sang định đánh thằng Triệu, nhưng sang thấy cha con nó chuẩn bị cây gậy, nên tôi mới về lấy dao sang. Tôi định đâm hù thằng Triệu thôi nên chỉ quẹt dao qua vai nó, vậy mà cha con nó dùng cây, dao băm vằm tôi như thế này" - cụ Tám kể.



Còn về vụ dùng rựa gây thương tích cho vợ ông Triệu năm 2019, cụ Tám nói khi đó cụ đang phát dọn hàng rào, rồi đo thử đất thì vợ chồng ông Triệu chửi bới, xô xát chứ ông không cầm rựa để cố ý gây thương tích.



"Tôi giờ chỉ mong muốn cơ quan pháp luật xử lý nghiêm vụ việc này" - cụ Tám nói.



Ông Đượng cũng đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên. Ông nói xế chiều 20-4 khi đang đi chơi thì có người kêu là cụ Tám bị cha con ông Triệu chém nguy kịch. Ông Đượng cầm rựa xông vào để giải vây cho cha thì bị đâm, chém nên bỏ chạy…



Theo các bác sĩ ở khoa ngoại chấn thương Bệnh viện đa khoa Phú Yên, cụ Tám bị đa chấn thương nhưng ở phần mềm, không nguy kịch tính mạng.





Công an Phú Yên thụ lý điều tra



Ngày 26-4, một lãnh đạo Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên cho hay Công an huyện Tuy An đã chuyển hồ sơ đến công an tỉnh để thụ lý điều tra theo thẩm quyền vì có dấu hiệu tội "giết người" trong vụ việc này. Hiện công an tỉnh đang xem xét, xử lý, chưa ban hành các quyết định tố tụng cũng như quyết định ngăn chặn nào đối với các nghi phạm.





