Người đàn bà "thiếu thốn tình cảm" và bí mật bị lộ lúc giữa đêm

Sau những giây phút ngoài vợ ngoài chồng, đối tượng và nạn nhân trong các vụ án đã và đang phải trả giá đắt về hành vi phạm tội đã gây ra. Kẻ thì vào vòng lao lý, người bị tước đoạt mạng sống... Song đau đớn hơn cả có lẽ vẫn là những người ở lại, ngoài nỗi đau về thể xác, sự giày vò về tinh thần vẫn còn đó là gánh nặng mưu sinh với nỗi lo cơm áo gạo tiền và tương lai của những đứa trẻ vô tội!



Mười ngày đã trôi qua kể từ sau buổi tối định mệnh 11/4/2020 nhưng chị Trần Thị M. (sinh năm 1984) vẫn chưa thể nguôi ngoai. Chị là vợ của Mai Văn Hải (sinh năm 1979, trú tại huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam), đối tượng gây ra vụ án xôn xao dư luận tại huyện Yên Bình, Yên Bái vừa qua.



Nhìn 3 con thơ say giấc tròn, M. rơi nước mắt. Thương con bao nhiêu, chị lại giận người chồng phụ bạc bấy nhiêu. Trong căn nhà tuềnh toàng vào thời điểm đó cũng có một người đàn bà đang âm thầm rơi nước mắt.



Người phụ nữ đó chính là mẹ đẻ của Hải. Bà giận mình vì bệnh tật mà không thể dạy bảo được cậu con trai để đến nỗi nhà tan, cửa nát và bản thân lại vướng vòng lao lý. Nhưng bà cũng đành lực bất tòng tâm bởi đến bản thân mình, bà còn chẳng thể tự chăm sóc, trở thành gánh nặng cho cô con dâu tần tảo…





Đối tượng Mai Văn Hải tại cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.



Với M, ngoài sự đau đớn về tinh thần còn đó là nỗi lo cơm áo, gạo tiền đè nặng đôi vai gầy của người phụ nữ nông thôn quê mùa, lam lũ. Đồng lương công nhân chỉ hơn 4 triệu đồng, phải làm gì để xoay xở cho 5 miệng ăn, nghĩ đến tương lai, M. trào nước mắt. Chị dự định cho con gái lớn học hết lớp 9 thì ở nhà chăm sóc bà nội cũng đỡ được khoản chi phí phải thuê một người chăm sóc mẹ chồng bị liệt.



Hơn chục năm trước, M. và Hải nên nghĩa vợ chồng. Mẹ chồng M. là người phụ nữ đơn thân, bao năm tần tảo nuôi con nên Hải cũng là người biết thương vợ, thương con. Những ngày đó, M. làm công nhân cho một công ty, nhà chỉ cách chỗ làm 500m nhưng ngày nào Hải cũng đưa đón vợ.



Ba đứa con liên tiếp chào đời, cuộc sống gia đình trông vào đồng lương công nhân còm cõi của M. và thu thập bấp bênh của Hải bằng việc chạy xe cũng chẳng khá giả gì, nhưng căn nhà luôn đầy ắp tiếng cười.



Trước Tết Nguyên đán Canh Tý, M. còn bàn với Hải về việc nghỉ làm ở công ty để mở cửa hàng buôn bán ở nhà vừa chăm sóc con, vừa chăm mẹ chồng nằm liệt giường nhiều năm nay. Trong suy nghĩ của M, cô luôn cho rằng, gái có công thì chồng chẳng phụ, nào ngờ…



Hôm đó vào ngày 29 Tết, một người bạn đã nói với M. về việc Hải chụp ảnh cùng với một người phụ nữ lạ mặt và đăng công khai trên facebook... "Ớt nào mà ớt chẳng cay", M. cũng không tránh khỏi tâm lý đó. Nhưng để con có được một cái tết yên bình, cô đã câm lặng trong nhiều ngày.



Những ngày sau đó, Hải nói lên Yên Bái thăm gia đình người anh cùng cha khác mẹ, nhưng vì còn chăm sóc mẹ già nên M. từ chối. Cô không ngờ rằng, Hải đã thay lòng đổi dạ. Trong khi vợ làm tròn thiên chức của một người con, người mẹ thì Hải lại đang tận hưởng những giây phút vui vẻ bên người tình ở Yên Bái.



Có lẽ, suốt cuộc đời này, M. sẽ không quên được khuôn mặt của Hải lúc đó. Khi M. tra hỏi về bức ảnh trên mạng xã hội facebook, Hải đã thản nhiên thừa nhận rằng anh ta có quan hệ tình cảm với người đàn bà khác (sau này M. biết đó là Trần Thị K.O., sinh năm 1986, trú tại xã P.T., huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái), nạn nhân của vụ án.



Cũng như những người đàn bà khác, M. tìm mọi cách để níu kéo hạnh phúc, dùng những đứa con thơ để đưa Hải trở về với gia đình. Nhưng khi vướng vào mối quan hệ ngoài luồng với một người đàn bà khác, Hải như trở thành một con người khác hẳn.



Những lời khuyên can của mẹ đẻ, anh chị em trong gia đình, anh ta cũng đều bỏ ngoài tai. Hải yêu cầu M. phải ly hôn. Khi M. không đồng ý thì anh ta nói thẳng rằng sẽ đưa O. về nhà sinh sống hoặc sẽ bán đất đai rồi đưa mẹ lên Yên Bái sống cùng người tình...



Những ngày này, khi chị M. đang vật vã trải qua những nỗi đau về tinh thần thì trên giường bệnh, Trần Thị K.O. cũng sống trong nỗi đau về thể xác... O. là nạn nhân của vụ án nhưng ở một góc độ nào đó, lối sống của chị ta cũng đáng bị lên án.



Cũng là một người đàn bà đứt gánh giữa đường đang phải nuôi một con thơ, lẽ ra người đàn bà đó phải thấu hiểu hơn cả nỗi đau của sự đổ vỡ, cảm nhận hơn hết sự thiệt thòi, mất mát của những đứa trẻ khi mái ấm gia đình tan vỡ. Nhưng mặc cho mọi người can ngăn, O. vẫn bước vào mối quan hệ bất chính với người đàn ông có vợ là Hải.



Không dừng lại ở đó, mối quan hệ với anh C.V.C. (40 tuổi, trú tại xã M.Q, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái), một nạn nhân khác của vụ án, cũng có thể đẩy gia đình C.V.C. trên bờ vực thẳm.



Tại cơ quan Công an, cả O. và C.V.C. đều khai rằng họ là bạn bè cùng công ty. Nhưng quả thật đến một đứa trẻ cũng có thể dễ dàng đặt câu hỏi, một người đàn ông đã có vợ, làm gì ở nhà một người đàn bà đơn thân vào lúc 22h đêm?



Những ngày này, trong Trại tạm giam Công an tỉnh Yên Bái, Hải cũng sống trong tâm trạng day dứt khôn nguôi. Hải nghĩ đến người mẹ nằm liệt giường, chẳng biết bao giờ được gặp mặt; 3 đứa con thơ nheo nhóc không có bố rồi tương lai sẽ ra sao. Giá như...! Hải thốt lên nhưng đã quá muộn.



Qua mạng xã hội, khoảng tháng 6/2019, Hải quen biết với O. và thường xuyên nói chuyện. Ngày 20-9-2019 Âm lịch, Hải về TP Yên Bái gặp O. lần đầu tiên. Như nắng hạ gặp mưa rào, người đàn bà đơn thân đó đã nhanh chóng ngã vào vòng tay của Hải.



Từ lần đầu tiên tội lỗi ấy, cả hai con người đó điên cuồng lao đến với nhau. Hải thường giấu vợ lén lút lên nhà của O. sinh sống với nhau như vợ chồng. Những đồng tiền còm cõi có được từ việc chạy xe, anh ta mang đến hỗ trợ cho người tình xây nhà và đã tính đến chuyện kết hôn với O..



Khoảng 17h ngày 11/4, Hải từ Hà Nam đi xe máy lên thăm người tình. Khi đi được nửa đường, anh ta sợ đi đêm, xe hết xăng nên xin một chiếc chai nhựa mua xăng theo. Bao nhiêu háo hức, bao nhiêu mong chờ của Hải tắt lịm khi anh ta phát hiện O. đang ngồi ở phòng khách với một người đàn ông xa lạ... Anh ta không kiềm chế được bản thân, đã dùng hung khí mang theo người chém C.V.C.



Khi O. chạy ra can ngăn thì Hải tiếp tục dùng hung khí gây thương tích nghiêm trọng cho người tình. Sau khi gây án, Hải đi ra bên ngoài khoảng 100m đứng chờ xem tình hình người bị thương như thế nào thì phát hiện có một người đưa O. ra bệnh viện; sau đó là C.V.C. Đúng đến ngã ba đó, C.V.C dừng lại. Như một kẻ điên loạn, Hải phun chai xăng vào người C.V.C và châm lửa đốt.



