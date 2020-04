Nghi án chồng sát hại vợ trong cơn ghen

Sau chầu nhậu, Hồng nghi vợ mình có tình nhân bên ngoài nên ra tay sát hại. Trước đó, Hồng thường xuyên say xỉn, vô cớ gây sự nên vợ chuyển ra ngoài thuê nhà trọ ở.





Sáng 6/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa cho biết, đơn vị đang tạm giữ Huỳnh Văn Hồng (45 tuổi, ngụ xã Hựu Thạnh) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là chị Phan Thị Lan (39 tuổi, vợ Hồng).



Theo thông tin ban đầu, chị Lan (vợ Hồng) làm công nhân tại TPHCM, sáng chị Lan đi làm đến chiều thì về. Cách đây không lâu, Hồng thường xuyên say xỉn, gây sự nên chị Lan gửi con trai lớn về nội, chị thuê nhà trọ gần công ty ở. Thời gian này, Hồng thường xuyên xuống năn nỉ chị Lan quay về và hứa sẽ bỏ rượu. Ngày 1/4, chị Lan đồng ý dọn về tiếp tục sống chung với Hồng.





Hiện trường án mạng nghi chồng sát hại vợ vì ghen.





Tối 3/4, sau khi chị Lan quay về được 2 ngày thì Hồng tiếp tục uống rượu say. Lúc này, Hồng phàn nàn về việc vợ lo đi làm, không chịu ở nhà phụ chăm sóc con cái và nghi ngờ chị Lan có nhân tình ở ngoài. Sau một hồi cãi nhau, chị Lan bực tức đi vào phòng đi ngủ.



Khoảng 4h ngày 4/4, cho rằng vợ coi thường mình, Hồng xuống bếp lấy con dao nhọn lao vào phòng ngủ đâm chị Lan nhiều nhát. Do mất máu cấp, chị Lan tử vong ngay sau đó. Thấy vợ tắt thở, Hồng lấy sợi dây dù định tự tử nhưng không đủ can đảm. Sáng sớm, Hồng ra Công an xã Hựu Thạnh (huyện Đức Hòa) đầu thú và khai báo.



Sau khi khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi xong, công an huyện Đức Hòa đã bàn giao thi thể cho gia đình chị Lan lo hậu sự. Cha mẹ ruột của chị Lan biết tin từ Bình Thuận xuống Long An đưa xác con về. Hai người con của chị Lan, một cháu được đưa về nội, một cháu đưa về ngoại chăm sóc.



Theo người dân địa phương, gia đình Hồng thuộc diện khá giả ở địa phương. Hai vợ chồng Hồng có vườn trồng chanh trị giá hơn 4 tỷ đồng. Do khu nhà Hồng thuộc diện giải tỏa nên chủ đầu tư đã hỗ trợ 1 phần kinh phí rất lớn và thêm một nền đất tái định cư. Hai vợ chồng Hồng dự tính bán mảnh đất khu tái định cư trên thì xảy ra án mạng.



http://danviet.vn/phap-luat/nghi-an-chong-sat-hai-vo-trong-con-ghen-1076194.html

Theo Xuân Hinh (Dân trí)

Dẫn nguồn danviet.vn