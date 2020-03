Người đàn ông đầu tiên mang bầu ở Việt Nam muốn sinh thường

Minh Khang - người đàn ông đầu tiên mang bầu ở Việt Nam - nói nếu thành công, anh sẽ liên kết với bệnh viện hỗ trợ về mặt kinh phí cho các bạn có hoàn cảnh giống mình để họ có con.





Minh Khang - người đàn ông mang bầu đầu tiên ở Việt Nam





Trong tập đầu tiên của chương trình "Come Out - Bước Ra Ánh Sáng", khán giả bất ngờ với câu chuyện của cặp đôi Minh Khang - Minh Anh. Minh Khang là người chuyển giới nam, Minh Anh là người chuyển giới nữ. Cả hai kết hôn vào năm 2017 và Minh Khang là người đàn ông mang bầu đầu tiên ở Việt Nam.



Trước đây, anh không có suy nghĩ mình sẽ là người mang thai nhưng sau khi cưới Minh Anh và đọc được bài báo về người đàn ông mang bầu đầu tiên trên thế giới, đồng thời xem một chương trình đề cập đến vấn đề này, 2 vợ chồng anh quyết định thực hiện ước muốn có con. "Tôi không nói với gia đình trước vì bác sĩ khoa sản nói rằng cả hai rất khó có con, nếu có cũng khó giữ bởi cơ thể đã bị biến đổi bởi một loại thuốc. Do đó, tôi không nghĩ mình sẽ đi xa được đến hôm nay nên không báo với gia đình. Chỉ khi em bé được 3 tháng, tôi với Minh Anh mới quyết định báo cho gia đình 2 bên" – Minh Khang nói.





Minh Khang là người chuyển giới nam, còn vợ anh (Minh Anh) là người chuyển giới nữ





Minh Khang nói nếu thành công, anh sẽ liên kết với bệnh viện để hỗ trợ các bạn có hoàn cảnh giống mình để họ có con, về mặt kinh phí. Minh Khang chia sẻ chỉ khi bé khỏe và ổn định hơn, anh mới quyết định công khai vì em bé sẽ bị ảnh hưởng bởi hoóc môn và các loại thuốc khác mà bản thân từng sử dụng. Minh Khang đã sử dụng hoóc môn 3 năm liên tục và ngày anh biết mình có bầu cũng là ngày thực hiện ca phẫu thuật chuyển giới. "Lúc phẫu thuật, tôi dùng nhiều loại thuốc như thuốc gây tê, thuốc gây mê, thuốc kháng sinh... nên rất lo cho em bé sẽ bị dị tật, không phát triển bình thường" - Minh Khang kể.



Hiện em bé đã 7 tháng và phát triển rất tốt. Minh Khang cũng chia sẻ anh muốn sinh em bé bình thường chứ không muốn sinh mổ. Nhưng, mọi thứ còn phụ thuộc vào điều kiện thực tế có cho phép hay không.





Minh Khang đang mang bầu tháng thứ 7 và muốn sinh thường





Minh Khang cũng lo lắng nhiều cho đứa trẻ vì anh sử dụng khá nhiều loại thuốc







Khang bảo nếu thành công, anh muốn hỗ trợ một phần kinh phí cho những người có khát vọng có con như mình





