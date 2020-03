Chồng hờ 74 tuổi bất ngờ lao tới đâm trọng thương con gái riêng của vợ

Đang dẫn con trai từ tầng 3 xuống dưới, khi qua tầng 2, mẹ con chị Nguyễn Thị H.đã bất ngờ bị chồng hờ của mẹ đẻ chị H. (74 tuổi) dùng dao lao tới đâm nhiều nhát vào người.





Sáng ngày 9-3, tin từ Công an phường Đông Sơn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan này đang vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc người đàn ông 74 tuổi dùng dao đâm trọng thương con gái riêng của "vợ hờ" xảy ra trên địa bàn.



Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 16 giờ ngày 8-3, tại số nhà 44, ngõ 417, đường Lê Thánh Tông, phường Đông Sơn, TP Thanh Hóa.





Hình ảnh chị Nguyễn Thị H. bị chảy nhiều máu sau khi bị bố dượng hờ đâm trọng thương





Vào thời điểm trên, khi chị Nguyễn Thị H. (SN 1985), là con gái của bà Nguyễn Thị Th. (SN 1955; chủ hộ ngôi nhà số 44) đang dẫn con trai 5 tuổi từ tầng 3 xuống dưới nhà, khi qua tầng 2 thì bất ngờ bị ông Phạm Minh K. (SN 1946, là chồng hờ của bà Th., sống cùng nhà nhưng không đăng ký kết hôn) cầm dao lao tới đâm liên tiếp về phía 2 mẹ con chị H..



Sự việc xảy ra quá nhanh khiến chị H. không kịp tháo chạy mà chỉ biết lấy người che chở cho đứa con nhỏ. "Lúc đó, tôi thấy ông K. cầm dao lao ra đâm về phía mẹ con tôi. Do sợ con trai bị thương nên tôi đã quay lưng ôm con thì bị đâm ông ấy đâm vào sườn, cổ, dùng cây chổi lăn sơn đập vào đầu, đạp tôi lăn xuống tầng 1. Rất may sau đó tôi đã kịp cùng con bỏ chạy và tri hô hàng xóm tới cứu nên thoát nạn" - chị H. cho hay.



Sự việc sau đó được Công an phường Đông Sơn tới ghi nhận hiện trường, giải quyết vụ việc, còn chị H. được đưa tới Bệnh viện Đa khoa Thanh Hà (TP Thanh Hóa) cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, máu chảy nhiều.



Bác sĩ Tạ Văn Tùng, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thanh Hà, cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đa chấn thương phần mềm do bị đâm, đánh đập. "Theo lời khai thì nạn nhân bị bố dượng dùng dao đâm. Qua sơ cứu các y, bác sĩ phát hiện trên cơ thể bệnh nhân có 6 vết đâm ở đầu, vai, sườn, cẳng tay... Hiện bệnh nhân đã được xử lý khâu các vết thương, sức khỏe đã ổn định" - ông Tùng thông tin.



Các vết thương ở vùng đầu và vai của nạn nhân do "chồng hờ" của mẹ gây ra





Một lãnh đạo Công an phường Đông Sơn cho biết nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn giữa bố dượng và con riêng. "Ông K. đã về ở như vợ chồng với bà Th. 15 năm rồi nhưng chưa đăng ký kết hôn. Chị H. là con riêng của bà Th. gần đây không đồng ý cho ông K. ở chung nhà nên đã xảy ra mâu thuẫn và ngày 8-3 đã xảy ra sự việc trên" - vị lãnh đạo này nói.



Cũng theo vị lãnh đạo này, sau khi sự việc xảy ra, Công an phường đã cử cán bộ hình sự tới điều tra, lấy lời khai của những người liên quan. Về trường hợp của chị H., do nạn nhân bị thương nên công an chờ sau khi nạn nhân cấp cứu, tỉnh táo sẽ tiến hành lấy lời khai.



Hiện vụ việc đang được Công an phường Đông Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Tuấn Minh (NLĐO)