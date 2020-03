3 điều phụ nữ càng làm càng khiến đàn ông ghét bỏ

Nhiều phụ nữ hay cố gắng thể hiện mình một cách quá lố mà không biết rằng, chính những hành động đấy đã làm cho bản thân bị đánh giá thấp.





Một số phụ nữ luôn muốn tạo ấn tượng với đối phương, vì vậy họ thường cố gắng để tạo ra vẻ bí ẩn, quyến rũ nhưng vô tình lại bị đánh giá là "làm màu".



Chính những hành động như vậy sẽ làm cho người đàn ông trở nên chán nản, thậm chí là ghét bỏ vì cho rằng giả tạo.



"Caosu" giờ giấc



Phụ nữ thường cho rằng, để người đàn ông của mình chờ đợi trong buổi hẹn đầu tiên sẽ khiến mình "có giá" hơn. Họ thích cảm giác nhìn thấy người đàn ông nhẫn nhịn chờ đợi. Tuy nhiên, điều gì quá nhiều sẽ không tốt, vì đàn ông sẽ bày tỏ thái độ với những người phụ nữ luôn trễ hẹn bởi cảm thấy thời gian của mình thật lãng phí, và bản thân không được tôn trọng. Vậy thì hãy nên cân nhắc và cố gắng đi đúng giờ các buổi hẹn họ với chàng nhé!





Trang điểm nhẹ nhàng sẽ tạo được thiện cảm đối với người đàn ông. Ảnh: T. L





Trang điểm đậm



Phụ nữ đẹp nhờ son phấn, điều này quả không sai bởi một chút phấn son sẽ khiến bạn gái rạng rỡ hơn bao giờ hết. Nhưng nếu lạm dụng quá đà sẽ khiến đàn ông nhàm chán bởi với họ, bạn sẽ giống như búp bê sáp. Họ luôn thích những người phụ nữ có vẻ đẹp tự nhiên, nhẹ nhàng và càng cảm thấy gần gũi hơn với sự mộc mạc, giản dị của người thương.





Đừng bao giờ so sánh hay nói xấu người yêu cũ trước mặt người hiện tại.





So sánh với người yêu cũ



Người đàn ông vốn không hề thích người phụ nữ của mình suốt ngày chỉ biết ôn lại chuyện quá khứ, và càng tệ hơn là so sánh mình với người cũ của nàng.



Hãy là người phụ nữ thông minh, biết điểm dừng, và đừng bao giờ mang ra so sánh giữa 2 người đàn ông, dù đó là tốt hay xấu thì việc so sánh này sẽ khiến người đàn ông hiện tại của bạn cảm thấy khó chịu.



Hạn chế nhắc đến người cũ, vì không tốt cho một mối quan hệ lâu dài.



Theo Lê Hương (LĐO)