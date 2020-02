Sự tố cáo không ngờ người chồng quan hệ tình dục với vợ khi chưa đủ 16 tuổi

Sống với nhau như vợ chồng 2 năm và trở thành vợ chồng đã 5 năm, thế nhưng lúc yêu đương và có quan hệ tình dục, vợ của Nguyễn Xuân Duy chưa đủ 16 tuổi. Sự việc bất ngờ được tòa án phát giác khi giải quyết vụ án ly hôn của hai vợ chồng Duy.





Chiều ngày 19-2, TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Xuân Duy (SN 1989, trú tại thôn Quảng Trung, xã Thạch Quảng, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa) về tội "Giao cấu với trẻ em".



Nguyễn Xuân Duy tại phiên phúc thẩm ngày 19-2





Theo cáo trạng, ngày 22-2-2019, sau khi giải quyết vụ án ly hôn giữa Nguyễn Xuân Duy và vợ là Đinh Thị Lệ (sinh ngày 19-5-1996), TAND huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa nhận thấy Duy có hành vi giao cấu với vợ trong độ tuổi từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi nên đã cung cấp thông tin cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Thành để giải quyết theo quy định của pháp luật.



Vào cuộc điều tra, Công an đã thu mẫu tóc của Đinh Thị Lệ, Nguyễn Xuân Duy và con trai 7 tuổi của 2 người để gửi giám định. Theo kết quả giám định, cháu Kh. là con đẻ của Duy và Lệ.



Công an huyện Thạch Thành sau đó đã tiến hành triệu tập Nguyễn Xuân Duy. Tại cơ quan công an, Duy khai nhận do có quan hệ yêu đương nên trong thời gian từ tháng 2-2012 đến trước ngày 19-6-2012, Duy đã 2 lần quan hệ tình dục với Lệ (thời điểm này Lệ chưa đủ 16 tuổi) dẫn đến việc Lệ có thai và sinh ra cháu N.X.Kh..



Vì chưa đủ 18 tuổi để kết hôn nên Lệ đã về sống với Duy như vợ chồng. Đến ngày 21-5-2014, Duy và Lệ mới đến UBND xã Thạch Quảng đăng ký kết hôn để hợp thức quan hệ vợ chồng.



Tuy nhiên, tới năm 2019, do mâu thuẫn quan hệ vợ chồng, chị Lệ đã làm đơn ly hôn với Duy. Trong quá trình giải quyết vụ việc, TAND huyện Thạch Thành phát hiện Duy quan hệ với chị Lệ khi chưa đủ 16 tuổi nên đã báo cáo cơ quan công an.



Tại phiên phúc thẩm, HĐXX không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, tuyên y án sơ thẩm 2 năm tù giam đối với Nguyễn Xuân Duy vì tội "Giao cấu với trẻ em".

