Mẹ đòi xem tin nhắn yêu đương, con cái 'căng thẳng không thể tả'

Theo TS tâm lý Đào Lê Hòa An, Ủy viên Ban chấp hành Hội tâm lý học Việt Nam, thương con là bản năng, nhưng nuôi dạy con là cả một nghệ thuật. Có thể vì quá thương nên cha mẹ tự cho mình quyền quyết định, quyền sở hữu đối với con cái. Hãy nhớ, cha mẹ quyết định thay con càng nhiều, con sẽ học được càng ít, càng trở nên thiếu quyết đoán, thiếu bản lĩnh trong cuộc sống. Trong khi đó, cha mẹ không thể sống đời, ở kiếp cùng con cái. "Cha mẹ nào cũng mong con mình được hạnh phúc. Nhưng chuẩn hạnh phúc của người này lại rất khác so với người kia. Mặc dù con do mình sinh ra, mỗi người lại là những cá thể rất riêng, đặc biệt về nhân sinh quan, nhu cầu, hứng thú, xu hướng, động cơ. Cha mẹ chỉ nên giữ vai trò định hướng, quyền quyết định tương lai, cuộc đời, đi đường nào để đến hạnh phúc phải do chính con tự vạch ra và nắm lấy", TS Hoà An chia sẻ. "Đối với những mối quan hệ riêng tư của con, cha mẹ nên thăm dò, đặt ra nhiều câu hỏi, tình huống để lắng nghe, quan sát xem cách con ứng xử, để từ đó, thấu hiểu, đồng cảm, cùng phân tích và cho con quyền tự quyết trong cuộc sống tình cảm, gia đình, không nên lấy thước đo, áp dụng cái chuẩn của mình để áp đặt lên con cái. Chuyện tình cảm không phải như toán học để 1+1 luôn bằng 2", anh nói.